Diez claves para disfrutar de las Jornadas de la Matanza

Viernes, 19 Enero 2024 19:13

Las Jornadas de la Matanza del Virrey Palafox abren mañana sábado su edición 50 menos uno. Toda una convocatoria gastronómica de la que conviene saber sus claves para disfrutar a la mesa. Esta edición se organiza del 20 de enero al 14 de abril.

El origen

La creación de unas Jornadas Gastronómicas de la Matanza surge en 1974 cuando el Restaurante Virrey Palafox convoca un concurso de cocina sobre platos típicos sorianos. Es entonces cuando Gil Martínez Soto se percata de que muchos de los platos que se presentan tienen al cerdo y sus múltiples derivados como ingrediente principal. Un año después y con la ayuda de Miguel Moreno, Cronista de Soria, se pone en marcha la primera edición de las Jornadas.

Pregoneros

Las Jornadas de la Matanza son un espectáculo gastronómico en toda regla que ha conseguido reunir en las mesas del Virrey Palafox a diferentes comensales ilustres como Camilo José Cela, Maxim Huerta, Loquillo, Yolanda Ramos, José Ramón de la Morena, Luis del Olmo, Jesús Cintoria y Juan Luis Arsuaga y muchos otros.

Este año, la chef Samantha Vallejo-Najera será la encargada de pregonar la cuadragésima novena edición de las jornadas rito-gastronómicas de la matanza del Virrey Palafox.

Matanceros de Honor

En 1978 se crea la Cofradía de los “Matanceros de Honor”, una condecoración con la que se distingue a personas e instituciones a las que les gusta la buena cocina, defienden las buenas artes culinarias y disfrutan de la fiesta gastronómica de las Jornadas de la Matanza de El Burgo de Osma. Desde entonces más de doscientas personas se han convertido en Matanceros de Honor del Virrey Palafox.

Este año se impondrá el blusón de “matancero de honor” a la periodista y escritora Irene Villa y su madre, muy vinculada a Soria, al cineasta Alberto del Campo, la orden de los Agustinos con la que el Virrey Palafox llegó a un acuerdo para gestionar el monasterio de La Vid, y los impulsores de la revista La Perdiz. Habrá además una sorpresa.

Reconocimientos

Las Jornadas de la Matanza del Virrey Palafox han recibido multitud de galardones en estos más de cuarenta y cinco años: Fiesta de Interés Turístico Regional, Premio Alimentos de España, concedido por el Ministerio de Agricultura, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, concedida a Gil Martínez Soto por el Ministerio de Trabajo, Premio a la Empresa Destacada por su Seguridad Alimentaria, concedida por la Federación Nacional de Hostelería y Premio de la Fundación Cándido a la Innovación Gastronómica y Turística.

El ritual

Todos los sábados a las 12:30 horas se organiza el rito de la Matanza en el exterior del Hotel II Virrey. Antaño, este acto era un acontecimiento fundamental en la vida de los pueblos de Castilla y León. Si este rito no es para ti, puedes visitar el Museo del Cerdo, donde encontrarás más de 10.000 reproducciones de cerdos procedentes de los cinco continentes.

Hora de comer

A las 14:00 horas en punto comienza el festín en el que disfrutarás de 22 exquisitos platos cocinados a partir del gran protagonista de la matanza, el cerdo. El menú es largo y copioso y, como suele decir el Virrey Palafox, es una carrera de fondo. Se ofrece en platos para compartir, por lo que se podrá probar de todo y repetir siempre que quieras. Eso sí, se recomienda ir lentamente y no repetir de los primeros platos porque, si no, no tendrás sitio para los principales y los postres.

Menú

Como entrantes, se sirven en la mesa jamón Ibérico, lomo Ibérico, chorizo frito de matanza, Torreznos del alma de Soria, costillas en aceite, morcilla de arroz, pastel de hongos y verduras, pulled Pork, ensalada de lomo escabechado, rabos estofados, oreja en salsa brava, manitas guisadas y albóndigas de la abuela

Como entonantes a elegir, alubias pintas del Burgo o Caldo de parturienta, y como digestivos, sorbete de limón al Cava, antes de encarar los terceros: cochinillo asado, carrillera Guisada con verduritas y costillas asadas a la miel

A los postres, se endulza la comida con dulces tradicionales, cochinitos de hojaldre, helado especial, postre de Manzana Soriana «Livinda» y naranja natural

Para acompañar se sirve bebidas: vino tinto Ribera del Duero, agua mineral, cerveza, café o infusión y licores

El menú puede sufrir ligeras modificaciones durante los meses de celebración por la utilización de los mejores productos de temporada.

La fiesta

El día no acaba tras la comilona. Al terminar, se continúa la fiesta en la Cafetería Doña Remedios, ideal para tomar esa primera copa de la noche. Después, la diversión se traslada a los diferentes locales de El Burgo de Osma, que abren sus puertas para acoger una fiesta repleta de buena música, buenas bebidas y el mejor ambiente hasta la madrugada. Para terminar como debe ser.

Tardeo Matancero

Todos los viernes a partir de febrero disfruta del Tardeo Matancero en la Cafetería Doña Remedios, en el Hotel II Virrey.

¿Qué se hace? Degustar de una manera diferente los mejores productos de la matanza acompañados de música en directo y un ambiente distendido. Todo para dar el pistoletazo de salida a un fin de semana inolvidable. ¡Infórmate en la recepción del Hotel II Virrey!

+ Q Cochinos

Las Jornadas Ritogastronómicas de la Matanza son mucho más que un día de comilona y fiesta. Pasa un fin de semana a lo grande participando en todas las actividades alternativas que te proponemos dentro del programa cultural ‘+ Q Cochinos’. ¿Qué actividades puedes realizar este año?

Cerdotrufa (4 de febrero):junto con la Asociación de Truferos de Soria, se organiza una exposición y subasta de trufa en el Hotel II Virrey.

Final del Concurso ‘Mejor Torrezno del Mundo’ (12 de marzo)

Encierro de cochinos (19 de marzo)

Todos los viernes se organizan recorridos nocturnos por el Burgo de Osma. Más información en Turisocio.