Una alumna del CIFP Almazán, premiada en Castilla y León

Lunes, 17 Junio 2024 13:08

Diana Zayas, alumna del CIFP Almazán, es una de las estudiantes que ha recogido los premios a la Excelencia del Alumnos de los CIFP de Castilla y León.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha celebrado este lunes la entrega de los I Premios a la Excelencia del Alumnado de los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) cuyo objetivo es premiar el esfuerzo de aquellos que han logrado los mejores expedientes académicos y atraer, con ello, a nuevas generaciones que quieran formarse para tener un futuro en el campo de Castilla y León.

El consejero, Gerardo Dueñas, ha presidido la entrega de diplomas a los diez alumnos que han logrado terminar sus estudios con las mejores notas de este curso 2023-2024, que son:

En ciclos de grado superior: Paola Santos San Martín, del CIFP Viñalta (Palencia), estudiante de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal; Diana Zayas de la Fuente, del CIFP Almazán (Soria), en Gestión Forestal y del Medio Natural; Manuel Navarro Gordo, de La Santa Espina (Valladolid), en Paisajismo y Medio Natural; y Adrián Gómez Marinero, también de la Santa Espina, en Vitivinicultura.

En ciclos de grado medio: María Díaz Dillana, del CIFP de Segovia, en Actividades Ecuestres; Santiago Andrés Chico Sastre, de la Santa Espina, en Producción Agropecuaria; Carlos Ignacio Sanz Velasco, del CIFP de Coca (Segovia), en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural; María Docio Hoyos, del CIFP de Viñalta (Palencia), en Producción Agroecológica; Lucía Díez Fernández, del CIFP de Segovia, en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre; y Lidia Palomo Rodríguez, de la Santa Espina, en Elaboración de Aceites de Oliva y Vinos.

Todos ellos tienen la posibilidad –si así lo desean– de acceder a un mínimo de seis meses de prácticas remuneradas en centros del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), la Fundación Patrimonio Natural o la Federación Hípica de Castilla y León, según su especialidad de titulación.

El consejero les ha agradecido su esfuerzo y dedicación, tanto a los diez premiados como al resto de los 643 alumnos que en este curso pasado decidieron matricularse en los ocho centros de FP adscritos a la Consejería para dedicar su futuro laboral al desarrollo rural de la Comunidad. “Sin vosotros no hay futuro en el campo y si no hay futuro en el campo, no habrá alimentación para el planeta”, ha destacado Dueñas, presentando estos premios como una apuesta más de su departamento por lograr el relevo generacional.

‘Queremos campo’

Por esa misma razón, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha lanzado también una nueva campaña de matriculación en los centros de Ávila, Albillos (Burgos), Almázcara (León), Viñalta (Palencia), Segovia, Coca (Segovia), Almazán (Soria) y La Santa Espina (Castromonte, Valladolid).

La campaña lleva por título ‘Queremos Campo’ y tiene como objetivo atraer a los jóvenes a las especialidades de formación que les permitirán desarrollar su futuro laboral contribuyendo al desarrollo rural de Castilla y León. “Tu futuro está en el campo”, concluyen los anuncios promocionales. Para obtener más información sobre la oferta educativa se puede visitar la página web formacionagrariacyl.org .