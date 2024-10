Tudanca reinvidica a la Junta que ejecute inversiones comprometidas año tras año

Miércoles, 23 Octubre 2024 20:11

El secretario general del PSOE de Castilla y LeónL, Luis Tudanca, ha lamentado hoy en Almazán que Castilla y León no aproveche el buen momento económico del resto del país para atraer inversiones porque, según ha justificado, la Junta de Castilla y León y su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, se dedica a generar inestabilidad.

Así lo ha señalado Tudanca durante su visita a la localidad de Almazán, en Soria, donde ha reivindicado la voz del medio rural en un momento de “tremenda inestabilidad política, económica y presupuestaria”, frente a los buenos datos del conjunto del país, al que ayer el Fondo Monetario Internacional situó como la principal potencia económica de la Unión Europea.

Ese buen momento de creación de empleo y de crecimiento de inversiones debería ser aprovechado por Castilla y León, sin embargo, su presidente está “a otra cosa”, “a generar un retado y a vender un posible adelanto electoral con unos presupuestos ficticios”, según ha asegurado Tudanca.

“Es la primera vez en la historia que se presenta un anteproyecto de presupuestos que no se aprueba, una ley o un proyecto de ley en el Consejo de Gobierno para que podamos valorar efectivamente si el compromiso, si el proyecto político del Partido Popular del señor Mañueco, ahora en minoría, sirve a las necesidades de Almazán de Soria, del conjunto de Castilla y León”, ha remarcado, para incidir en que lo único que se sabe es que encima de la mesa lo que se pone es “lo de siempre”.

“Inversiones que se repiten, año tras año” en materia de salud como por ejemplo los centros de salud que se necesitan en Soria, en San Leonardo o las inversiones que se necesitan en el Centro de salud de Almazán, que llevan siendo prometidas 17 años, así como la unidad de radioterapia, comprometida por la Junta desde 2007.

“No son capaces de garantizar que la sanidad pública sea prestada en condiciones de igualdad en todo el territorio y así es imposible que se reduzcan los desequilibrios. Así es imposible que paremos la sangría demográfica que tiene nuestra tierra. Es absolutamente imposible", ha remarcado.

“Los presupuestos de la Junta de Castilla y León siguen teniendo año tras año y durante 17, las mismas partidas, los mismos compromisos, es porque no se ejecutan, es porque son pura propaganda, es porque una y otra vez el Partido Popular anuncia para Soria las mismas inversiones que no se ejecutan, que solo ocupan titulares y titulares, páginas y páginas de periódicos, minutos y minutos en televisión, pero que no llegan, que nunca jamás llegan. Y no será ahora por falta de recursos. Es que en los últimos años el incremento de la financiación autonómica de los recursos del Estado de los fondos europeos que llegan a Castilla y León se ha multiplicado de una manera estratosférica”, ha concluido.