Iturmendi advierte de pérdida de hábitat en caza menor

Sábado, 27 Abril 2024 11:08

El presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, ha reconocido su preocupación por la evolución negativa que presenta la caza menor en la Comunidad y que se debe, a su juicio, a la pérdida de hábitat de los ecosistemas.

Iturmendi ha mostrado su preocupación por la evolución negativa que está sufriendo la caza menor en la Comunidad y, si se presenta a la reelección, será su prioridad.

A su juicio, hay muchas circunstancias que concurren en esta evolución negativa de la caza menor, pero fundamentalmente, según ha subrayado, la pérdida de hábitat de los ecosistemas, “de forma clara”.

“En el medio donde nacen esos animales, que nacen, no llegan a un mes, porque no hay insectos, no hay saltamontes.. Cuando llegue a vivir a Burgos en 2005 y sacudía el mantel por la ventana de la cocina y me venían una treintena de gorriones. Y ahora cuando lo hago no me vienen algún día ninguno, o como mucho tres o cuatro”, ha ejemplificado.

Iturmendi ha estimado que las aves esteparias se están acabando, y la gran perjudicada es la perdiz, “la reina de la caza menor”.

“En este país no le importa nada a nadie y en cambio la Consejería de Medio Ambiente tiene la fundación Patrimonio Natural y a través de ellas mete liebres, urogallos de Estonia… Son causas perdidas. Los linces, los lobos, los osos, me encantan, pero la caza que genera en España 6.500 millones de euros, que factura más que el vino, nada”, ha señalado.

En estos momentos, las licencias de caza han aumentado en Castilla y León en 25.000, gracias a declararse gratis y por cinco años por parte de la Junta, aunque Iturmendi se ha mostrado más partidario de las tasas, para que reviertan los ingresos en servicios a los cazadores y compensar a los agricultores para que traten mejor sus tierras.

El jefe del servicio territorial de Medio Ambiente en Soria, José Antonio Lucas, ha cifrado en casi 12 millones de euros lo que supone el aprovechamiento primario de los cotos cinegéticos en la provincia, que ingresan los ayuntamientos y/o titulares de los cotos.

La vigésima edición de la feria cinegética Venalmazán se celebra este fin de semana en Almazán con el objetivo de ser didácticos en la difusión de la importancia del aprovechamiento cinegético para la provincia, y en especial para los núcleos del medio rural.

En este sentido, el alcalde adnamantino; Jesús Cedazo, que son una minoría los cazadores que hacen las cosas mal, y ha defendido la necesidad de la caza en el ámbito de la agricultura, ya que sirve para controlar ciertas especies.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha apuntado en esta línea que son muchos los pequeños pueblos de la provincia que tienen a la caza como su único recurso económico, o es el

El secretario de la Delegación de la Junta en Soria, Rafael Medina, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, han coincidido en subrayar que Almazán se ha convertido con esta feria en un referente nacional en el mundo cinegético.