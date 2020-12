Carlos Márquez expone su artesanía en madera

Sábado, 26 Diciembre 2020 15:32

El Ayuntamiento de Almazán, dentro de su programación navideña, ha organizado una nueva exposición en el Aula de Cultura San Vicente con obras elaboradas por Carlos Márquez Martínez.

Se trata de una muestra de artesanía en madera en la que el público, respetando siempre las medidas sanitarias de seguridad y el aforo de la sala, que queda limitado a 25 personas, podrá ver nueve figuras de gran tamaño elaboradas por el autor durante estos últimos años.

“Son piezas elaboradas con madera en las que he estado trabajando varios años, porque siempre añado cosas que se me van ocurriendo. Todas, eso sí, están hechas en madera de pino resinero”, ha explicado Márquez, recordando que en su juventud se dedicó a ese oficio “hasta que me tuve que ir a la mili, con 21 años. Luego, como la resina fue a menos, entré a trabajar en la fábrica de muebles, hasta que me jubilé. Siempre he estado trabajando con madera”, añade.

Sobre las obras que integran la exposición, en las que ha venido trabajando desde que se jubiló, ha apuntado que son “una mezcla de talla y marquetería, porque algunas de ellas, por ejemplo, se abren y son botelleros. Están formadas por muchas pequeñas piezas que voy ensamblando”.

La muestra se podrá ver en horario de mañana, de 11.00 a 14.00 horas, y tarde, de 16.00 a 19.00 horas, los días 26 y 27 de diciembre y 2 y 3 de enero.