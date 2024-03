Almazán adjudica a Aquambiente la gestion de lodos de la EDAR

Sábado, 09 Marzo 2024 07:58

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almazán ha adjudicado el nuevo contrato de transporte y gestión de londos deshidratados de la EDAR, una vez celebrada la mesa de contratación permanente en la mañna de ayer viernes.

El presupuesto de licitación ascendía a un total de 39.930 euros/año, para gestionar los lodos procedentes de la EDAR municipal, su retirada, transporte y tratamiento biológico de aguas residuales.

La legislación a traves de la Ley 22/2011 de 28 de Julio obliga al tranporte y a la gestión de estos residuos por gestor autorizado, a fin de cumplir la normativa marco europea.

La EDAR de Almazán estima una producción anual máxima de 720 toneladas de lodos, que son sometidos aun proceso de espesado, floculación quimica a traves de deshidratación mecánica miediante decantador centrifugo, para conseguir un contenido con un pocentaje de humedad en torno al 18-22 por ciento.

La empresa adjudicataria, que en este caso ha sido Aquambiente, se hará cargo de la caracterización agronomica del fango, cumpliendo con los parámetros que recoge la legistlacion.

Y tendrá que remitir a la Dirección General de Calidad de la Junta de Castilla y León la documentación del procedimiento gestionado.

Existen diferentes procedimientos contemplados en el documento de la Comisión Europea denominado “Evaluation of sludge treatments for pathogen reduction” para minimizar los riesgos, higienizando los lodos aptos para la agricultura en gran parte de los casos y para aquellos que no cumplan los requisitos biológicos , deberan de ser tratados de acuerdo a la normativa de residuos peligrosos.

La EDAR de Almazán es una de las estaciones depuradoras que mejor cumple con la normativa acerca del tratamiento de residuos, y una vez má vuelve a licitar su gestión anual de acuerdo a la estricta reglamentación autónomica.

En este caso, con esta nueva licitación el consistorio estima ahorrarse un 10 por ciento respecto a lo que se venía facturando de gestión de residuos.

El contrato no contempla revisión.