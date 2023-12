TRIBUNA / La otra cara de PISA

Jueves, 21 Diciembre 2023 16:19

Mario González profundiza en este artículo de opinión en los malos resultados del informe PISA, que marcan un nuevo retroceso en la educación en España. El problema no es de ahora, viene de lejos, por decisiones políticas erróneas. El sistema rebaja paulatinamente el nivel para adaptarse al nivel decreciente del alumno.

Los resultados del nuevo Informe PISA 2022 (un programa que evalúa la calidad de 81 sistemas educativos sobre una muestra de estudiantes de 15 años) han sido realmente pobres en España: Matemáticas (473 puntos), Lectura (474) y Ciencias (485). No obstante, todos se han felicitado, sobre todo en Castilla y León (499, 498 y 506, respectivamente), y han aprovechado la coyuntura mediática para soslayar el problema de fondo y es que España sigue estando a la cola de la UE en educación (en un puesto 30, en números redondos), aunque esté sobre la media de la OCDE (472, 476 y 485 de media respectivamente), mostrando una clara tendencia negativa desde el 2000 y muy alejada de una China que lidera con autoridad (591, 555 y 590, respectivamente), seguida de Singapur y Macao.

Más allá de esos números que no engañan, el Informe PISA 2022 también señala que, en España, uno de cuatro alumnos está fuera de juego por su bajo rendimiento. Sin embargo, muchos aplaudieron la ‘Reforma Celaá’ que aprobó dos medidas letales para la Educación No Universitaria: (i) que los alumnos pudieran pasar de curso sin límite de suspensos, y (ii) que la Administración pudiera contratar profesores sin el máster específico habilitante o sin la imprescindible oposición (amén de la conversión en funcionarios de los interinos de larga duración). Cada CCAA puede hacer ahora lo que le dé la gana al haberse suspendido indefinidamente las pruebas de control que se venían realizando al final de Primaria y de la ESO. Ya no habrá foto. Ya nada podrá parar la avalancha invisible de incompetencia y desigualdad. Castilla y León –al margen de las familias que son el factor clave- pierde menos, pero también pierde. Ahora los alumnos van a depender no del dinero invertido sino, sobre todo, de la apuesta que realicen los políticos en cada CCAA: conocimiento o ideología. ¿Alguien se atreverá a defender una Escuela Pública para toda España independiente y de calidad? Nadie. Hace mucho que la PPSOE se decantó por el adoctrinamiento y por la ‘Escuela Tribal’ sin que nadie hiciera nada al respecto.

La enseñanza universitaria supone una prolongación de esa ‘Escuela Tribal’. Por eso se hizo viral la carta abierta del catedrático del departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Granada, Daniel Arias Aranda, titulada "Querido alumno universitario de grado: Te estamos engañando". Conclusión a la que llegó tras 20 años de docencia comprobando como el sistema rebaja paulatinamente el nivel para adaptarse al nivel decreciente del alumno en lugar de marcar una pauta de contenido y de exigencia para poder sacar un título. Por eso los títulos ya no valen nada, cercenando la igualdad de oportunidades de quienes tienen menos recursos y no pueden financiar una formación fuera del sistema. El sentimiento se ha impuesto al conocimiento, por eso hoy los alumnos no saben nada, pero se sienten estupendamente. Una droga como otra cualquiera.

La destrucción del sistema educativo público es la peor traición que los partidos dizque progresistas pueden hacerles a los hijos de su base sociológica, porque ellos solo cuentan con sus capacidades y con el valor de su esfuerzo personal para poder competir. El sistema les coloca los dogmas progresistas mientras les anula el pensamiento crítico. La meritocracia brilla por su ausencia desde párvulos hasta la presidencia del gobierno.

Como siempre, el PSOE dio el primer paso en esa carrera de destrucción de la educación con la famosa LOGSE, empero después, cuando llegó el PP, tampoco hizo nada para arreglarlo. ¡Es la PPSOE amigos! Entre todos la mataron y ella sola se murió. La cuchillada de la neolengua y la posverdad ha terminado por desdibujarlo todo, hasta el punto de que los únicos modelos que quedan son los políticos y los futbolistas. ¡Siendo un ignorante puedes aspirar a todo! Todos mienten y nada tiene valor. La manipulación y el mayor altavoz se imponen.

España agoniza por culpa de esta PPSOE que se lo lleva calentito mientras los hijos de los imperantes y su séquito acuden a colegios privados…y a hospitales privados. Para el resto queda la mierda ‘de lo público’ –con honrosas excepciones, como la educación pública en Soria que va por delante de la concertada- que no deja de ser una manifestación más de una estafa aún mayor: la democracia que vivimos en España.

Después de estafarte y gracias al adoctrinamiento y a la idiocia generalizados, la PPSOE consigue darle la vuelta a la tortilla y vuelve a cosechar millones de votos en cada cita electoral. No es que estés tirando piedras contra tú propio tejado, es que estás derrumbando tú casa… y la de todos. Háztelo ver.

Fdo: Mario González Casado. Mautiko Abogados.