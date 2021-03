ONCE: un cupón con reivindicaciones

Lunes, 08 Marzo 2021 08:44

La ONCE dedica, un año más, su cupón del 8 de marzo al Día Internacional de la Mujer.

Cinco millones y medio de cupones apoyarán esta fecha para lograr una igualdad en la sociedad y alertar del grave riesgo de brecha social, salarial y real que se produce en el caso de las mujeres jóvenes y con discapacidad.

Así lo ha denunciado el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, quien ha recordado que en la Organización no existe desigualdad salarial entre hombres y mujeres, ha alertado de que en el mundo de la discapacidad también existe una “brecha” entre el salario que cobran hombres y mujeres, e incluso entre mujeres sin discapacidad y las que sí tienen discapacidad, y ha denunciado que “la incidencia es mucho mayor para las mujeres jóvenes y con discapacidad”.

No solo la desigualdad está en el salario, sino en las oportunidades a la hora de encontrar empleo, donde la discriminación es aún mayor, ha continuado Carballeda, antes de destacar cómo el año pasado Ilunion, las empresas del Grupo Social ONCE, generaron empleo para 65 mujeres víctimas de violencia de género, de las cuales 64 tienen discapacidad. “En nuestra lucha por la igualdad de oportunidades nuestra prioridad son las mujeres jóvenes con discapacidad”, reiteró.

Además, el Grupo Social ONCE celebra el Día Internacional de la Mujer con diferentes mesas redondas en muchos de sus centros, en las que, entre otros temas, reivindica la igualdad de género en las empresas y en el resto de los entornos.

El Grupo Social ONCE (ONCE, Fundación ONCE e Ilunion) es el cuarto mayor empleador español no público con más de 72.000 trabajadores al cierre de 2019, de los cuales un 58 por ciento son personas con discapacidad, lo que le convierte el mayor empleador mundial en este sentido.

Además, cumple con los criterios de paridad, dado que las trabajadoras suponen el 42 por ciento de la plantilla, cerca de 31.000 mujeres empleadas, de las cuales casi un 50 por ciento tienen discapacidad.

Y el máximo órgano de Gobierno, el Consejo General de la ONCE es paritario (seis hombres y cinco mujeres), con dos vicepresidentas.