Nebulossa se pierde con su "Zorra" en Eurovisión

Domingo, 12 Mayo 2024 07:50

La 68ª edición del Festival de Eurovisión ha concluido con la victoria de Nemo y "The Code", la propuesta de Suiza para el certamen. Nebulossa, la candidata española, se ha perdido en el vigésimo segundo puesto.

El intérprete, de solo 25 años, ha conseguido el Micrófono de Cristal después de narrar de forma autobiográfica su viaje por la aceptación y el abrazo a la identidad no binaria.

Su actuación era durante días una de las favoritas de las apuestas, así que su triunfo fue esperado por multitud de espectadores que votaron para alzarlo como el ganador del certamen.

Nebulossa, tras actuar en octava posición, ha conseguido que su mensaje de libertad llegase a toda Europa... pero la clasificación ha sido para olvidar: vigésima segunda. En Eurovisión competían 25.

Los espectadores del Malmö Arena no dejaron de corear el mensaje de "Zorra", y la propuesta española terminó con un total de 30 puntos divididos en 19 por parte del jurado profesional y 11 del televoto.

El vigésimo segundo puesto empeora el obtenido por Blanca Paloma en la última edición, décimo séptimo.

La que ha sido probablemente la final más caótica que ha vivido Eurovisión en sus 68 ediciones ha comenzado con la incertidumbre en torno al representante neerlandés Joots Klein, que estaba siendo investigado por la policía sueca.

En la mañana del sábado, la UER confirmó en un comunicado que el cantante era elimminado de la competición “por una queja de una integrante del equipo de producción del festival, ocurrida tras la actuación del cantante en la semifinal del jueves”.

La cadena pública de Países Bajos, AVROTROS, ha definido a través de las redes socialies la descalificación de su representante como “excesivamente dura” y ha dado más detalles al respecto.

“En contra lo acordado previamente, Joost estaba siendo grabado mientras salía del escenario. En ese momento, pidió en repetidas ocasiones que no quería que fuera así. Esa petición no fue respetada. Eso llevó a que hiciera un movimiento amenazante hacia la cámara. Él no tocó a la mujer que la portaba”, ha explicado el ente público.

“Defendemos las buenas maneras, que no se nos malinterprete en ese aspecto, pero, en nuestra opinión, solicitar su expulsión no es proporcional al incidente ocurrido. Estamos muy decepcionados por los millones de seguidores que estaban muy emocionados con la final de esta noche”, ha señalado.