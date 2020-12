Los pensionistas se movilizan contra el pacto de Toledo

Martes, 01 Diciembre 2020 13:11

La Coordinadora Genaral de Pensionistas de Madrid se concentra mañana miércoles ante el Congreso de los Diputados para manifestar el rechazo que ha generado en los distintos colectivos de pensionistas del Estado las recomendaciones del Pacto de Toledo, antesala de la futura reforma de pensiones que pretende implantar ministro de Incluson Social y Seguridad Social.

La citada coordinadora ha rechazado en comunicado aumentar la edad de jubilación a los 67 años, dejando abierta la posibilidad de seguir incrementándola, así como potenciar los planes privados de empresa gestionados conjuntamente por bancos y sindicatos UGT y CCOO.

La coordinadora también rechaza el aumento de los periodos de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 25 años, prolongar la edad de jubilación anticipada (recomendación 12), mediante la introducción de coeficientes reductores que reducirán la futura pensión, provocando una situación muy compleja para los trabajadores que, en las últimas etapas de su vida laboral, presenten lagunas de cotización por haber estado en paro.

"Es evidente que esta recomendación lesiona derechos históricos adquiridos", según la coordinador, que apunta que además no clarifica la situación de los distintos tipos de autónomos, deja sin cuantificar los gastos impropios de la Seguridad Social y no reconoce la deuda histórica del Estado a la Seguridad Social ni tiene en consideración las declaraciones del Tribunal de Cuentas, cuantificando en 103.000 millones de euros la deuda contraída por el Estado a la Seguridad Social en las dos últimas décadas.

"Por estas razones y ante las recientes declaraciones de la ministra de Asuntos Económicos llevando a Bruselas el paquete de reformas de pensiones que pretende el Gobierno basadas en

recomendaciones de dicho Pacto hacemos este llamamiento de movilización el próximo 2 de diciembre ante el Congreso dada la alarma provocada a los nueve millones de pensionistas con los que no se ha negociado ni dialogado ninguna de esas medidas", ha apelado.