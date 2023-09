Entre comunidades con mejor percepción de su salud

Jueves, 21 Septiembre 2023 13:15

Castilla y León es la cuarta comunidad española cuyos ciudadanos valoran mejor su estado de salud, según la sexta edición del Estudio de Salud y Vida, presentado por Aegon.

El estudio analiza distintas variables en materia de salud física y emocional, estilo de vida, hábitos y conductas relacionadas con la salud y el bienestar de los españoles en los últimos 12 meses, así como la evolución de los principales indicadores de salud en los últimos años.

Las regiones con una mejor percepción de su estado de salud son Castilla-La Mancha (7,4), Canarias (7,31) y Madrid (7,25). A continuación se sitúa Castilla y León.

Con una nota de 7,03 sobre 10, los españoles valoran su estado de salud de manera positiva con una leve mejoría respecto al ejercicio anterior cuya nota fue 7,02.

En cambio, quienes peor evalúan su estado de salud son los ciudadanos de Cataluña (6,69 puntos), Asturias (6,78) y Extremadura (6,88).

Con respecto a 2022, destaca el cambio en Canarias, que ha mejorado su estado de salud percibido en un 9,76%, y Aragón, que ha empeorado un 7,34%.

A pesar de la buena valoración de los españoles a su estado de salud general, se ha producido un incremento en el número de personas que fuman, que este año representan el 41,2% de la muestra, frente al 23,2% del año pasado. Con respecto al consumo de alcohol, ha aumentado en 6,8 puntos porcentuales el total de las personas que declaran tomarlo (77,3,%), si bien hay más gente (22,9%, +6,3 puntos porcentuales) que asegura haber reducido su consumo.

Es decir, más de un 68 por ciento de los encuestados le otorga 7 o más puntos (donde más de un 21% da una puntuación por encima de los 9 puntos).

Sin embargo, cabe destacar que casi 11 de cada 100 participantes considera su estado de salud general malo o muy malo y lo puntúan por debajo de 4 puntos, dato que asciende respecto al 2022 dónde se situaba en un 8,9% del total.

Entre los motivos más señalados para evaluar positivamente el estado de salud propio, destacan el hecho de hacer ejercicio con regularidad (49,1%) y cuidar la alimentación (45,9%), indicadores han subido sustancialmente respecto al año pasado (34,9%, y 35,4% respectivamente).

No fumar (45,5%), dormir bien (44,6%) y no beber alcohol habitualmente (44,5%) son los otros factores que más inciden en un estado de salud positivo.

Por el lado contrario, las razones más habituales para tener una percepción negativa del estado de salud son sentir dolor continuo (71,5%), tener estrés o ansiedad y sentirse triste (59,8%), si bien este argumento desciende más de 10 puntos.

El grupo con una mejor valoración de su salud son los que se encuentran entre los 18 y los 25 años, mientras que quienes peor califican su estado de salud son quienes tienen entre 56 y 65 años.

También hay una relación entre la situación económica y laboral y la percepción de la salud: tienen mejor opinión sobre su estado las personas que refieren una mejora de su situación económica en el último año (7,85 puntos entre quienes ha mejorado, frente a 6,39 puntos entre quienes ha empeorado) y aquellos que tienen trabajo (7,39 puntos, frente a 6,59 en los desempleados).

En cuanto al consumo de tabaco, si bien las mujeres consumen algo menos (un 69,9% no fuma), no hay diferencias significativas en comparación con los hombres (56,5% no consume). Los grupos de edad que menos fuman son los de mayores de 65 años (73,8%) y jóvenes de 18 a 25 (68,6%).

Con respecto al consumo de alcohol, las mujeres continúan consumiendo menos alcohol que los hombres ya que hay un 27,9% que no bebe nada, frente al 17,4% en el caso de los hombres.

En todo caso, ha aumentado en ambos sexos el número de personas toman alcohol, sobre todo en el caso de las mujeres, entre quienes ha aumentado el consumo en 9,2 puntos porcentuales respecto a 2022. Segmentando por edad, los mayores de 65 años es el colectivo que menos alcohol toma, con un 32,5% de la muestra que no consume nada.