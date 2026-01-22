El número de viviendas okupadas a la venta crece un 4,6 por ciento en solo tres meses

Jueves, 22 Enero 2026 12:18

El volumen de viviendas sin posesión que se ofertan en el mercado de venta ha crecido un 4,6 por ciento en un solo trimestre, según un estudio publicado por idealista basado en los inmuebles publicados en su plataforma en el último trimestre de 2025.

En el último cuarto del año pasado hubo anunciadas 24.058 viviendas okupadas, frente a las 23.010 que hubo en el tercer trimestre de este año.

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “los datos ponen de manifiesto que el problema de las viviendas okupadas que salen al mercado, lejos de ser un efecto puntual, se está estableciendo como parte del paisaje inmobiliario y casi en un producto de inversión más. Es desolador ver como son cada vez más los propietarios los que se deciden por vender a pérdidas sus viviendas por la falta de seguridad jurídica y por no verse respaldados por la justicia. Supone un enorme fracaso como sociedad la sola aparición de una vivienda okupada a la venta porque su propietario renuncia a pelear por sus derechos, pero el hecho de que cada día que pasa sean más no debería llevarnos a asumirlas como parte de la realidad del mercado, sino provocar una profunda reflexión y un cambio urgente de políticas para revertir este problema”.

Guadalajara es la capital donde más ha crecido el volumen de viviendas okupadas a la venta, un 133 por ciento, aunque es cierto que ha pasado de tener 3 a tener 7.

Le siguen Teruel (100%) y Pamplona (80%), ambas con una situación similar en lo referente a oferta de este tipo.

Entre los grandes mercados, el mayor aumento se ha dado en Bilbao (12,9%) y Madrid (10,4%), mientras que se ha reducido en Málaga (-2,6%), Palma (-7,6%), Barcelona (-8%), Sevilla (-14%), San Sebastián (-14,8%) y Valencia (-24,5%).

Tarragona es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, ya que el 8,5% de las viviendas que se venden en la ciudad se anuncian como okupada.

Le siguen las ciudades de Girona (8,1%), Huesca (7,8%), Murcia (7,2%) y Almería (6,8%). Por encima de la media nacional están también Sevilla (6,5%), Huelva (6,5%), Lleida (5,6%), Las Palmas de Gran Canaria (3,3%), Málaga (3,2%) y Barcelona (3,1%).

El resto de grandes mercados tiene un peso de las viviendas okupadas en venta inferior a la media: en Madrid suponen el 2,4% del total, en Palma el 2,3%, en Alicante el 1,8%, en Valencia el 1,5%, en San Sebastián el 1,4% y en Bilbao solo el 1%.

Soria es la única capital donde no existen viviendas okupadas a la venta en idealista, mientras que el peso en las ciudades de León y Segovia solo alcanza al 0,2% de la oferta. Le siguen, con un 0,3%, Melilla y Salamanca con un 0,4%.

Impacto en las provincias

Barcelona es la provincia en la que más pesan las viviendas okupadas en el mercado de venta, ya que el 8,3% de toda la oferta en la misma está en esta situación.

Le siguen las provincias de Sevilla (5,7%), Huelva (5,7%), Murcia (5,7%) y Almería (5,4%).

Con una tasa superior a la media nacional están también las provincias de Toledo (5,1%), Lleida (4,6%), Tarragona (4,6%) y Girona (3,8%). En Madrid la tasa se encuentra en el 2,6%.

Número de viviendas okupadas a la venta en cada mercado

Los mercados más grandes tienen un mayor número de viviendas sin posesión en el mercado de venta.

La ciudad de Madrid lidera este ranking con 857 viviendas okupadas a la venta durante el cuarto trimestre de 2025, seguida por Barcelona con 787 viviendas en el mismo periodo. Murcia (509) se sitúa en tercera posición, seguida por Sevilla (480 viviendas), Málaga (296 viviendas), Almería (181 viviendas), Palma (170 viviendas) y Alicante (155 viviendas).

Solo estas 8 capitales reúnen el 69% de todas las viviendas okupadas en venta de las capitales españolas.

De los grandes mercados, solo tres ciudades se quedan fuera de este pelotón de cabeza: Valencia, donde hubo 151 viviendas okupadas a la venta en el cuarto trimestre de 2025, Bilbao con 35 viviendas y San Sebastián, donde esa cifra se queda en 23 viviendas okupadas.

Tras Soria, que no tiene, Segovia y Melilla, con 1 vivienda sin posesión a la venta en cada una, son las capitales españolas con menos oferta en esta situación, seguidas por León (3 viviendas), Ávila (4), Teruel (4) y Ceuta (5)

En el caso de las provincias la situación es muy similar, con Barcelona como la que tiene un mayor volumen de casas okupadas en el mercado: 7.307 viviendas.

Le siguen Murcia (1.658 viviendas), Madrid (1.634 viviendas), Alicante (1.402 viviendas), Málaga (1.209 viviendas), Sevilla (1.102 viviendas), Girona (1.068 viviendas) y Tarragona (1.000 viviendas), las únicas con más de 1.000 unidades.

En el lado opuesto está la provincia de Soria, con solo 3 viviendas, y tras ella se sitúan Zamora (15 viviendas), Palencia (16 viviendas) y Teruel (24 viviendas).

Distribución por Comunidades

Con estos datos, comprobamos cómo el 40% de todas las viviendas okupadas a la venta en España están en Cataluña, seguida por Andalucía, que concentra el 20% del total, y la Comunitat Valenciana, con el 11%.

Murcia y Madrid disponen cada una del 7% de esta oferta, mientras que en Castilla-La Mancha se queda en el 4%.

La distribución por comunidades se completa con el 3% de Canarias y el 2% de Baleares.

En todas las demás comunidades se quedan en un 1%, excepto en La Rioja y Navarra, donde la baja incidencia de este fenómeno hace que no tengan peso estadístico en este ranking.