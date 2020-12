Covid 19: falso correo electrónico con "malware"

Miércoles, 09 Diciembre 2020 08:27

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado de un falso correo electrónico con información sobre restricciones perimetrales por el Covid-19 que instala malware -un archivo malicioso- si se accede al enlace que contiene.

El organismo, dependiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), indica que esta campaña de phishing suplanta al Ministerio de Sanidad para infectar los equipos de los usuarios.

El correo electrónico se envía desde una dirección que suplanta el dominio del Gobierno -gob.es- y con el asunto "Comunicacion Urgente - COVID-19. - [ id xxxxxx]", aunque no descarta la existencia de otros asuntos parecidos.

Para dar mayor credibilidad, incluye la URL de La Moncloa, aunque no se trata de un enlace clicable, y un mapa de España que simula representar el impacto del Covid-19 en el país.

La OSI indica que el correo alerta a los usuarios de que hay nuevas restricciones en su municipio y que para comprobarlo deben descargar el archivo adjunto pulsando en un enlace.

El texto que aparece presenta diversas faltas de ortografía, lo que da indicios de que pueda ser un texto traducido desde otro idioma.

Si el usuario hace clic en el enlace para acceder al supuesto archivo con las restricciones, el malware se descarga automáticamente en un archivo .zip e infecta el equipo.

La OSI ha recomendado a los usuarios que reciban este mensaje que lo ignoren y no accedan en ningún caso a los enlaces que contenga.

De igual forma, ha aconsejado no abrir ni responder nunca a correos electrónicos, no acceder a páginas web que no inspiren confianza y tener siempre actualizados el sistema operativo y el antivirus.