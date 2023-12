"Codo a Codo", campaña institucional de ONCE

Domingo, 03 Diciembre 2023 14:49

El Grupo Social ONCE ha lanzado la campaña institucional “Codo a Codo”, una demostración de que trabajar juntos con toda la ciudadanía, desde el respeto, es la mejor herramienta para hacer sociedades mejores.

Vídeo de la campaña

Tras 85 años de incansable actividad (la ONCE celebrará su 85 cumpleaños el próximo día 13 de diciembre), la Organización en su conjunto sigue creciendo y mantiene su firme compromiso de devolver todo lo que la sociedad le aporta en forma de un modelo de apoyo integral a las personas ciegas o con cualquier discapacidad a través de servicios sociales, la educación, el empleo, la tecnología accesible o la colaboración con las entidades de la discapacidad, el Tercer Sector o la Economía Social.

Este año 2023 y, sumándose al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, lanza la campaña #CodoACodo, en la que se reafirma en la necesidad de seguir construyendo una sociedad para todos, entre iguales, para que todos y todas tengamos las mismas oportunidades.

La campaña celebra los 85 años de camino recorrido por la ciudadanía española al lado de la ONCE, de la Fundación ONCE y de las empresas sociales Ilunion y pone en valor las personas que conforman el Grupo Social ONCE, un modelo único en el mundo, reflejo de una sociedad cada vez más solidaria y comprometida.

Esta campaña hace alusión a la generación más inclusiva de la historia que, codo a codo y desde el respeto, mantiene la firme voluntad de fomentar el desarrollo de toda la ciudadanía, incluidas las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

De este modo, este año se continúa en la línea de “La actitud nos hace capaces” y “Generación Inclusión” de los años 2021 y 2022, reafirmando la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad para construir una sociedad verdaderamente inclusiva.

#CodoACodo

En #CodoACodo, se muestran circunstancias cotidianas, reales, en las que personas con y sin discapacidad, al margen de sus circunstancias personales, muestran que, en los pequeños detalles de la vida, se encuentra la verdadera inclusión.

En la campaña, realizada por la agencia DDB, se puede ver situaciones del día a día como una conversación entre amigos con y sin discapacidad, un entrenamiento, una visita e, incluso, un examen. Una demostración de que, juntos, se puede llegar más lejos.