Cinco errores que se deben evitar al compartir un décimo de lotería

Miércoles, 04 Diciembre 2024 14:27

El sorteo extraordinario de lotería de Navidad que se celebra cada 22 de diciembre es una fecha en la que muchos españoles sueñan con convertirse en millonarios. Si eres uno de ellos, Legálitas explica qué no debes hacer si compartes un décimo con más personas y quieres evitar un problema posterior al cobrar el premio.





1. No pagar el décimo

No abonarlo puede significar quedarse sin el premio.

Ya que, aunque una persona adquiera siempre con la misma peña o grupo de amigos un décimo de lotería, si este año ese décimo no le ha sido entregado porque no lo abonó, luego no podrá reclamar el premio independientemente de que sea comprador habitual.





2. No acordar por escrito los participantes o fotocopiarlo y firmarlo



Legálitas recuerda que la persona que tiene el boleto en su posesión es la que podrá cobrar el décimo premiado. Por ello, como físicamente, solo lo puede guardar una persona, conviene dejar por escrito en un documento el acuerdo de compartir la compra entre varios y la manera de dividir el dinero si ese décimo resulta premiado.



Se recomienda que este documento incluya los datos relevantes, tales como el nombre de todos los participantes y la cantidad que ha aportado cada uno para comprar el billete. También que todos firmen dicho documento e incluir fotocopia del DNI de todos los participantes. Asimismo, no está de más incluir la fecha y foto del décimo original.



Legálitas destaca que otra manera de compartir el décimo de forma segura es fotocopiarlo entre todos los amigos o familiares e incluir en cada fotocopia todos los datos mencionados anteriormente, así como la firma de cada uno de los participantes. De esta manera, cada uno podrá tener una fotocopia del décimo que juega.



3. Si se juega por WhatsApp, no compartir la foto y los datos de los participantes

Si existe un grupo de WhatsApp en el que están todos los participantes, se debe enviar una foto del décimo compartido a ese grupo con todos los datos de interés.

Aunque Legálitas ha advertido que este paso tiene sus limitaciones, ya que los pantallazos de esta aplicación pueden ser manipulados, por lo que, en caso de duda, se podría llegar incluso a necesitar la intervención de los proveedores de telefonía para su verificación.



4. Si el décimo se compra online, no guardar el resguardo de compra

Si se ha comprado online, el comprador no tendrá el décimo de manera física.

Por ello es importante guardar el resguardo de compra. Este comprobante electrónico tiene la misma validez legal que el décimo en papel y acredita la propiedad.

Igualmente, si este décimo online se va a compartir, se debe dejar constancia por escrito, email, WhatsApp, etc. de los datos de todos los que comparten el décimo, indicando su nombre, DNI, la parte que juega cada uno en ese número, serie, fracción y sorteo y quién será el encargado de custodiar el décimo.

5- Que lo custodie el despistado del grupo

Legálitas ha señalado que si el décimo se pierde o lo roban no está claro que se puede cobrar, aunque se tenga una foto. La normativa indica lo siguiente al respecto:



La Instrucción de Loterías, aprobada por Decreto de 23 de marzo de 195, establece que los décimos son documentos al portador, por lo que no se reconoce más dueño que al que los presente (el ladrón, por ejemplo), salvo que un tercero pueda acreditar lo contrario dentro de un procedimiento judicial. Así, esta normativa deja la puerta abierta al cobro del premio si se acredita el derecho por parte de un tercero que no lo porta.



Por su parte, el derecho administrativo concluye que, si al comprar el décimo se hace una foto, pero se pierde o lo roban, no se podría cobrar el premio, ya que explica que debe ser el portador quien lo cobre, es decir, solo se paga el premio a la persona que presente el décimo.



El Tribunal Supremo si ha dejado abierta la posibilidad de cobro si se cumplen unos requisitos: Si se ha perdido, han sustraído o robado el décimo, se debe interponer denuncia de la pérdida de este y dar cuenta al Organismo de Loterías y Apuestas del Estado para que se pueda suspender el pago del premio del décimo perdido. En la denuncia debe figurar el número, la fracción, la serie y fecha del sorteo.