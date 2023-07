TRIBUNA / Sobre lo inútil

Jueves, 20 Julio 2023 20:37

Ángel Coronado reflexiona sobre la utilidad del voto, de la mano de libro de Nuccio Ordine "La utilidad de lo inútil" y con las elecciones generales del 23 de julio en el horizonte.

La utilidad de lo inútil, temible contradicción que ahora se viene poniendo a prueba para descubrir al final que desde siempre tuvo una excelente salud. El inútil frente al otro. El david frente al goliat, las minúsculas contra las mayúsculas, las Minúsculas contra las mayúsculas, los Pequeñitos contra los gigantes, los que intentamos, a través de nuestro infantil recurso decirles a los mayores que no son ni más ni menos por dejarse escribir con la minúscula (mayúscula) inicial tanto como Minúscula (Mayúscula) se deja escribir así.

El inútil frente al útil, el David frente al Goliat y ulises frente a polifemo. Ahora se viene descubriendo que ni david es tan pequeño ni Goliat tan grande. Pero la cuestión no es que ahora se venga descubriendo la pólvora sino que antes jugábamos con ella metiéndola en el especiero como si fuese pimienta, sin dejar por eso de saber (es un decir), que la pólvora no explota nunca dentro de la boca ni deja de saber rica (otro decir sin otra finalidad que la de ser expresivo explicando todo esto. No queremos que nadie se meta nunca pólvora dentro de la boca, y por si acaso, además, que nunca le arrime una cerilla ni a la pólvora ni a la pimienta). El caso es que ahora se viene viendo por aquí tanto como por allá que el inútil se ha plantado frente al útil, pero no fantaseando sin más, o aguzando el ingenio, echando mano de una honda con su piedra o no dejando que nadie le corte el pelo como a Sansón, ni que se lo tome, Dalila, Dalilona.

Leo ahora el libro de Nuccio Ordine (“La utilidad de lo inútil”, 2.013. Barcelona. Editorial Muntaner). Y leyéndolo recuerdo en no sé dónde ni de qué autor, otro libro en el que se decía eso de que no hay nada cuando se tiene todo. Todo libro es una especie de todo que se reduce a nada. Y de esta desaparición se salva siempre gracias al prefacio, al prólogo, a la nota marginal, al epílogo o, simplemente, a lo que dice otro. Gracias a eso el pez advierte del agua lo que la nada es, o las alas del pájaro ven del aire lo mismo. De alguna manera, nosotros, gracias a lo inútil empezamos a ver, advertir, lo mismo. Gracias a dios empezamos a ver de la nada inútil lo que la nada es.

Nuccio Ordine nos remite sin más a citas de lo que dicen otros acerca de lo que observa leyendo a otros. Su libro no es más (ni menos) que un continuo deambular por el alrededor de los alrededores de eso; no hay nada sin todo ni todo sin nada. Nuccio Ordine, en la página 29 de su libro nos dice lo que otro dice acerca de eso que todos queremos decir sin saber que lo decimos cuando decimos lo del pez en el agua:

<<”Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez más viejo que nadaba en dirección contraria; el pez más viejo les saludó con la cabeza y les dijo: “Buenos días, chicos. ¿Cómo está el agua?” Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho; por fin uno de ellos miró al otro y le dijo: ”Qué demonios es el agua”. >>

Dicho esto solo resta decir que, frente a la urgencia del 23J que acecha, muchas cosas entre las cueles se cuenta esa cosa que toca decir sagrada y a la que llamamos voto, muchas cosas hacen hablar incluso a los peces que, desde siempre, eran absolutamente sordos. Somos viejos y nos cruzamos con una pareja de jóvenes y les saludamos con la cabeza y les decimos: “Buenos días, chicos. Cómo está lo útil”. La pareja sigue andando un trecho; por fin uno de ellos mira al otro y le dice: ¿Qué demonios es lo útil”

Con algodones en las fosas nasales, que todos sabemos lo que son los algodones y las fosas y entre todas las fosas las nasales también, (cuando te las tocan a cuenta del Covid vaya si te enteras), con todo eso, tan de acuerdo estoy con Nuccio Ordine como con Ricardo (“Verdad, Justicia, Igualdad”, Ricardo Mínguez Izaguirre, El Mirón de Soria, 28/07/2023) y con todos los viejos y todos los jóvenes peces o no peces y con esa corriente que, a modo de marea, sube y sube y sube haciendo de lo inútil una cosa útil y por ende (vaya con la palabreja, vaya con “ende”) con esa corriente o marea que coje a los votos inútiles y los trasforma en útiles a más no poder, y eso sin que haya necesidad alguna de retractarse ni de hacer piruetas con eso de que donde dije digo dejo de decirlo y digo diego y aquí paz y después gloria. Léanlo.

H´Dont, con esto de hacer votos inútiles con el cuento de aumentar su valor, te salió el tiro por la culata. Vaya por Dios. O dicho de otra manera, pusiste tan alto el voto en el país de los enanos…. Vaya por Dios. O también, oye, H´Dont, tan baratos los pusiste a la vera de tu vivero que…Vaya otra vez por Dios.

Con algodones en las fosas nasales. Con algodones en las fosas nasales y con algodones en las fosas nasales. Peces, con algas en las fosas nasales. Con algas en las fosas nasales y con algas en las fosas nasales. Y a seguir nadando, qué demonios.

¿Qué demonios es el agua?

Fdo: Ángel Coronado