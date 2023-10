TRIBUNA / Sin salida

Sábado, 07 Octubre 2023 08:42

Mario González llega a la conclusión en este artículo de opinión que el sistema politico español se encuentra en un callejón sin salida, ante la falta de alternativas a las políticas que han dirigido durante 40 años PP y PSOE, ó PSOE y PP, tanto monta.

La fallida investidura de Feijóo nos ofreció, sin quererlo, una prueba concluyente de la existencia de la PPSOE -ese contubernio entre el PP y el PSOE con el que tratan de reeditar el franquismo ¡y lo están consiguiendo!- lo que me lleva a afirmar que España está sin salida mientras esos creyentes en la PPSOE –demasiados todavía- sigan apostando una y otra vez por repetir su voto cada vez que son requeridos para ello sin hacer la más mínima reflexión acerca de que, con esa actitud, ellos son los auténticos culpables de todo lo que está ocurriendo y de que no se haya resuelto ni uno solo de los problemas que arrastramos desde esa cada vez más oscura Transición.

Feijóo, con evidente desmemoria y caradura, nos señalaba en su discurso de investidura que “fuera de la Constitución no hay democracia" como si su partido no hubiera pactado tanto con el PSOE como con todos los separatistas mil y una pirulas anteriormente, con absoluto desdén hacia la Constitución, empezando por la toma del Poder Judicial en el 85 que destruyó la incipiente separación de poderes de un solo golpe y que acabó, por ende, con la democracia en España.

Luego, como si fuéramos idiotas, aseguraba que tenía los votos pero que no quería pagar el precio: hubiese pagado lo que Sánchez y más aún si hubiese tenido la oportunidad, pero está claro que le han tenido que hacer una jugada muy sucia al PNV para que éste no quiera saber nada de ellos desde que le diera la espalda al bueno de Mariano Rajoy, auténtico artífice del ‘sanchismo’.

Se dice de los gallegos que no se sabe si van o si vienen, pero Feijóo es de los que van… de los que van con la PPSOE.

Esa carrera socialdemócrata en la que es difícil saber cuál de las dos facciones es más socialista y que lleva tal ritmo que amenaza con engullir tanto a VOX como a SUMAR, es precisamente lo que impide que España progrese por falta de una política alternativa.

La prueba la encontramos en cada frase del inútil discurso de investidura de Feijóo que arrancaba con un “integrando a agentes sociales y económicos” sin hacer referencia a que ya los tienen a sueldo –como a tantos otros- para continuar apuntando a unas rebajitas temporales en las cotizaciones y en el IRPF, a otros descuentillos en el IVA de algunos productos y suministros; a la creación de nuevos chiringuitos públicos (una oficina de proyectos industriales estratégicos y un fondo de inversión para las empresas emprendedoras); al mantenimiento de todos los impuestos, incluidos el del plástico, el del azúcar, el de la banca y el de las grandes fortunas…; a una nueva subida del SMI y, sobre todo, sobre todo, a incrementar ayudas y subvenciones con las que engrasar a su creciente séquito mientras engañan a la parte más débil de la sociedad. ¡Un programa que firmaría el PSOE sin dudarlo!

¿Algún mérito tendrán? Por supuesto, no es baladí haber conseguido estar 40 años dándole una patada a seguir a todos los problemas que tiene España sin resolver ninguno y sin despertar las sospechas mayoritarias del respetable.

El efecto de la PPSOE es devolvernos al punto inicial en el que supuestamente acabó el franquismo: crisis económica rampante, dependencia del exterior y conflictos territoriales.

Por eso, resulta difícil escuchar al bueno de Feijóo decir eso de que "no he venido aquí a engañar a nadie” cuando la PPSOE no ha hecho otra cosa durante 40 años.

Uno de los mantras actuales es el de esos fondos europeos que no paran de llegar ¡en remesas de decenas de miles de millones! Pero no, no vamos a ser todos millonarios.

Aunque nadie sabe adónde van, ni siquiera si se han repartido, no duden de que los imperantes y su séquito van a pillar cacho. A mí lo que me preocupa de esta ‘primitiva europea’ es que puede que su efecto final sea hacernos más primitivos a todos porque a cambio están desmantelando la industria española para convertirnos en una suerte de Cuba en Europa.

Nunca ha habido duros a tres pesetas ni con Europa ni con los USA, así que con la PPSOE como guardameta creo que vamos a perder por goleada. Con la PPSOE estamos, créanme, en un callejón sin salida.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Maútiko Abogados.