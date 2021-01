TRIBUNA/ La urgente vuelta a los principios de España

Viernes, 22 Enero 2021 15:58

Amalio de Marichalar incide en este artículo de opinión en la falta de valores éticos y morales del Gobierno de coalición y apela a recuperar estos valores, tras un repaso de los últimos acontecimientos políticos.

Un Rey de España y anterior Jefe del Estado puede ser vejado e insultado, ser calumniado, y además comparado con un prófugo de la justicia que ha dado un golpe de estado, todo ello dicho en televisión, por un vicepresidente de un gobierno, es decir por el gobierno, que además si no fuera miembro del Gobierno estaría imputado y está esperando que lo haga el Tribunal Supremo, y además su partido también estarlo, y tan tranquilo, y además el presidente del Gobierno no sólo no cesarle sino no decir ni palabra, aunque fuera un simple reproche entre niños. ¿Esto es lo que un gobierno ha de hacer como ejemplo de la rectitud del Estado de derecho y de la ejemplaridad de ese Estado? ¿Ocurriría un hecho similar en Portugal, Francia, Holanda o Alemania , donde el ex Jefe del Estado fuera insultado y vejado públicamente en una televisión por el vicepresidente de esos gobiernos, es decir insultado por los gobiernos, comparado con un huido de la justicia y el primer ministro de esos países no decir nada? ¿Como puede ser esto en una democracia?

Un vicepresidente del Gobierno, es decir el Gobierno, declarando en una televisión que un sedicioso golpista prófugo de la justicia es un exiliado, y el presidente del Gobierno no cesarle inmediatamente y ni siquiera decirle un " suave" reproche, ni pedirle una palabra de explicación de nada.

¿Esto es lo que ha de hacer un Gobierno como ejemplo de actuación y manera de dignificar al Estado? ¿Podría alguien imaginar que un vicepresidente de un Gobierno de Italia, Suecia o Dinamarca en una televisión justificara la acción golpista de un Presidente regional que está fugado de la justicia llamándole exiliado como si el gobierno del que forma parte lo fuera de un estado antidemocratico calificando a un delincuente de no serlo, y el primer ministro de esos países no cesarle de inmediato, puesto que además ha puesto en gravísimo riesgo la acción de la justicia para reclamar al prófugo y juzgarle, dando causas de mucho peso para no poder hacerlo usando el prófugo las declaraciones del vicepresidente de esos gobiernos para desacreditar los hechos delictivos y atacar desde sus propios gobiernos a la justicia de sus propios países? ¿Como puede ser esto en una democracia?

Un ministro de Sanidad anuncia pasar a ser candidato para presidir una región en el comienzo de la gravísima tercera ola de una trágica pandemia, pero tampoco dimite para ocuparse de ello y mantiene el ministerio sin hacer nada y el Presidente del gobierno no decir tampoco nada. Mientras dirime con otra region que aunque se le ha dejado la gestión, por no gustarle una decisión, le lleva a la justicia. ¿Es esto ejemplo de un estado mínimamente organizado y serio ? ¿ cabe en cualquier país europeo que diga que se va el ministro de sanidad del país que peor gestión ha hecho de toda Europa, en la enfermedad que nos asola, en el comienzo de la tercera ola de una trágica pandemia, y no irse por ello, sino por un cálculo político para presidir una autonomía y cuadrar así los planes del presidente de esos gobiernos europeos ?

¿Como puede ser esto en una democracia?

Unos ministros aparecen casi dos días después de una nevada histórica en Madrid y otros puntos de España, las vías de comunicación principal de la capital de España bloqueadas, el aeropuerto cerrado durante tres días y tres después funcionando la mitad, el Presidente del gobierno desaparecido y la única ayuda desde el gobierno, esa bien hecha, la de la ministra de defensa con la UME. Brazos caídos en planes de emergencia, y de colaboración con las administraciones regionales y locales y mirar a otro lado para no aplicar acciones de emergencia, dudando desde el propio gobierno de los daños extraordinarios causados a la vista de todos. ¿En qué país de Europa queda bloqueada la capital de cualquiera de ellos, y su propia región circundante, y el gobierno de esas naciones no hacer absolutamente nada, y tener los principales aeropuertos capitalinos europeos cerrados tres días? ¿Como puede ser esto en una democracia?

Una subida histórica de la luz en plena ola de frío, contradicción plena en relacion a lo prometido, explicaciones inexistentes y algunas cómicas, no bajar el iva cómo sin duda puede hacerse a pesar de no decir la verdad diciendo que no se puede y ningún responsable dimite. ¿Es esto admisible en países democráticos de nuestro entorno? . No .

Un ministro de justicia, por tanto el gobierno, diciendo que estamos en una crisis constituyente que se suma a un debate constituyente, un vicepresidente, es decir el gobierno, que dice que su objetivo es el cambio de régimen y trabajar por la republica estando su partido imputado y el mismo esperando lo que diga al respecto el Supremo, además de destacar como adalid del machismo, en declaraciones y acciones. El y otro ministro, es decir el gobierno, insultando y vejando constantemente al Rey que es el Jefe del Estado . Esto es lo que ha de hacer un gobierno democrático, sí señor ! y el ejemplo de actuación en un estado de derecho. ¿Cabe que en Portugal, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, Holanda , Suecia.... los vicepresidentes de los gobiernos de esas naciones, es decir los gobiernos , - imputados y aún así seguir en el gobierno- , exteriorizando y exhibiendo machismo, y ministros de los mismos, insulten a los Jefes de Estado de dichas naciones, quieran cambiar el estado de derecho, y su régimen, atacando sus constituciones y los primeros ministros de estos países no sólo no cesarles, ni reprobarles públicamente nada, sino avalarles, y con sus silencios dichas gravísimas actuaciones atacar en directo el estado de derecho y la constitución?.

¿Como puede ser esto en una democracia?

Por cierto, las Comunidades Autónomas queriendo un toque de queda para contener la pandemia y el Gobierno oponerse. Las elecciones en Cataluña a mediados de febrero y por tanto "no puede haber toque de queda ...."¿ y la salud de los españoles que ha de estar por encima de cualquier cálculo electoral? A día de hoy esto es así. Si no se corrige antes de muy pocos días ante la grave velocidad de contagio, ello sería criminal. Ya hoy debiera haberse puesto en marcha lo que solicitan las comunidades a las que por otro lado ha dado la gestión el gobierno.

Con los antecedentes de ocultación de la pandemia desde el principio, y por tanto habiendo perdido el gobierno cualquier ética, espero al menos ahora confundirme, pero ya hoy mismo clamaban las autonomías con desgarradora necesidad la actuación. Decia pocos días... han de ser horas para aceptar la reclamación de las autonomías....ya es tarde... y de lo contrario no habrá palabras de indignacion ante la perversa inmoralidad. ¿Donde está el mínimo pensamiento en ellos, respeto y dignidad de los enfermos, y de todos los fallecidos y sus familias?

¿Puede ser esto en una democracia? ¿Como es posible tal perversion?

¿Pero donde están los principios y valores más elementales, constitutivos, además, de las bases más esenciales de la dignidad humana, y de las bases indispensables de la democracia?

¿Donde está la lección del presidente del Gobierno dicha en el Congreso diciendo que "por ejemplo Alemania personas con responsabilidad ministerial a las que se les ha descubierto plagiar una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir"...? ¿Es este su ejemplo, tanto en plagio de su tesis, como en tantas acciones de gobierno, tan carentes de principios éticos y morales en bien del conjunto de la sociedad? Acaba de dimitir por plagio, también de la tesis, una ministra austriaca, y también lo ha hecho el primer ministro de Holanda, por la centésima parte de lo que aquí ocurre todos los días. Aquí, solo asuntos de gestión diaria demencial merecerían muchas dimisiones, y por supuesto asuntos de calado que transgreden normas fundamentales, muchas más. Allí, en esos países, se dimite, pues se protegen y practican los principios y valores esenciales y que son la base más importante de la democracia, aquí, no. Toda esta demencia esta ya por encima de ideologías, pues los principios y valores de las personas son muy anteriores a dichas ideologías, siendo los que han de presidir nuestro comportamiento y quehacer diario, trabajando por el bien, por lo que pedimos desde la sociedad civil la vuelta a la más mínima sensatez, cordura y coherencia respetando todo ello .

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda