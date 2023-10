TRIBUNA / LA PPSOE y la Justicia

Mario González incide en este artículo de opinión en el "auténtico disparate" que es hablar de independencia judicial o de separación de poderes en España. Todo gracías a la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP, más partidarios de controlar el poder judicial que de garantizar su independencia.

El lío actual viene de la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ que se ocupa, en lo que aquí importa, de designar a los magistrados del TS y del TC que le corresponden y a todos los presidentes de Tribunales y Salas, algo que, tras la reforma interesada por el PSOE en el 21 (LO 4/2021), no podrá hacer mientras esté en funciones, que es como se encuentra ahora mismo. Esta situación, en la práctica, supone el bloqueo de todo el Poder Judicial, que no puede hacer los necesarios nombramientos para su normal funcionamiento (se acumulan decenas de vacantes por deceso o jubilación), con la intención última de forzar al PP a algún acuerdo que rechaza. No hablan, por lo tanto, ni de Justicia ni de servicio público, sino solo de Poder.

El PP denuncia que la reforma del PSOE del 2021 limita las funciones del CGPJ y que por eso es inconstitucional, porque la Constitución confiere al CGPJ una serie de competencias que no se pueden limitar ni eliminar por encontrarse en funciones ya que es uno de los contrapesos para que el Poder Ejecutivo no interfiera en el Poder Judicial.

Sin embargo, en el fondo, la PPSOE pasa olímpicamente de todo eso y hasta el propio PSOE tuvo que enmendar parcialmente su reforma del 21 para permitir que ese CGPJ en funciones sí pudiera nombrar a dos candidatos para el TC y así colocar a dos de los suyos allí y ganar la mayoría: están 7 a 4 y esa mayoría ‘progresista’ es la que acaba de tumbar los recursos de PP y VOX contra dicha reforma del PSOE del 21 sobre el CGPJ, consumando el bloqueo del Poder Judicial perseguido por el PSOE.

El 122.3 CE señala que “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión” y a esta literalidad se acoge ahora el TC para rechazar que tal reforma del 21 del PSOE haya podido comportar algún fraude de ley porque sólo dentro de ese mandato de 5 años el CGPJ se encuentra en pleno ejercicio de sus atribuciones y ahora se van a cumplir cinco años pero no de la renovación sino del bloqueo.

El lío de fondo viene de la toma de control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo perpetrada en el 85 por el PSOE (LO 6/1985) y después consolidada por el PP –siempre la PPSOE- que hace que en la práctica todos los miembros del CGPJ vengan elegidos por las Cámaras controladas por la PPSOE (567.2 LOPJ: “cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial”), por lo que hablar de independencia judicial o de separación de poderes en España es un auténtico disparate.

Incluso un ciego podrá ver que todos los poderes del Estado están en manos de la PPSOE: el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y el TC también, y con él una Constitución que deja de ser un límite para la acción del resto de poderes y que será interpretada siempre en interés de esa PPSOE. Si esto no es una dictablanda –un nuevo franquismo- que venga Dios y lo vea. ¡Aceptamos barco como animal acuático! La única oportunidad para el ciudadano de a pie es que las personas que ocupan cada uno de esos puestos y que están puestas allí, mediata o inmediatamente, por la PPSOE, logren hacer un ejercicio de responsabilidad actuando en conciencia por la Justicia y el interés general. Sino, apañados vamos.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.