TRIBUNA ¿Incoherencia?

Martes, 05 Marzo 2024 08:55

Mario González llama la atención en este artículo de opinión en la incoherencia que preside la acción política de los partidos mayoritarios, que defienden una cosa en España y otra en Europa, ante una sociedad incapaz de reflexionar y tomar decisiones que saquen a sus ciudadanos de esta dinámica.

El Mirón de Soria se hacía eco de la denuncia del diputado provincial de Vox en la Diputación de Soria, Eduardo Álvarez García, acerca de la falta de coherencia del PP en sus políticas respecto al sector primario señalando -con acierto- que mientras aquí, en la Diputación de Soria, presenta hasta 15 mociones de apoyo a la agricultura y la ganadería para garantizar la producción de alimentos, para reducir los costes, para rebajar la carga fiscal y burocrática… en el Parlamento Europeo se dedica a votar a favor del Pacto Verde y de la Agenda 2030 con las que están asfixiando y criminalizando al sector primario en toda Europa (ver ‘Vox Soria acusa al PP de falta de coherencia en políticas sobre sector primario’, EMS, 02.03.24).

Esto no es sino una manifestación de un problema mucho más profundo y grave. Aristóteles –fíjense si ha llovido- ya nos advirtió que para esclavizar al pueblo bastaban solo tres cosas: (i) conseguir que se pelee entre sí; (ii) convencerlo de que no tiene capacidad para resolver los problemas y (iii) preocuparlo con dificultades económicas para que no piense en política. Se trata de conseguir que el pueblo se conforme porque la situación es la que es y no tiene mejor solución o, en casos ya extremos, que esa solución solo puede venir de alguien fuerte, de un dictador.

Por eso toda la política actual es una política de poder, no de solución de problemas. Cuando todo marcha relativamente bien resulta fácil alejar a la sociedad civil de la política, empero cuando las cosas van mal, nos ofrecen la seguridad de su omnímodo poder a cambio de no hacer preguntas. A eso es a lo que juega la PPSOE en España gracias a la polarización, al adoctrinamiento y al miedo que nos inoculan, a todos, diariamente.

Además, también han creado una filosofía posmoderna que apunta en la misma dirección: no debemos buscar la Verdad ni la Justicia en la política, porque lo único que existe es el poder que es quien define lo que es verdadero y justo. Si quieres cambiar algo, tendrás primero que quitarnos ese poder porque los argumentos y las razones ya no valen para nada. El poder político es la medida de todas las cosas y para alcanzarlo o retenerlo ¡se vale todo! La PPSOE, en definitiva, nos manda el mismo mensaje que su precursor el General: ‘no te metas en política, que para eso ya estoy yo’. No te preocupes por nada, dedícate a pagar impuestos y deja que nos encarguemos de todo.

Así las cosas, después de estos 85 años de franquismo en blanco y negro primero y ahora en color, muchas personas han interiorizado este mensaje y son incapaces tanto de identificar los problemas como de atisbar una solución. Se han entregado por completo a la PPSOE a la que votan sin ninguna reflexión, cada uno a ‘los suyos’. Han olvidado o dejado atrás que todos, en tanto en cuanto ciudadanos, somos políticos y tenemos poder político, aunque este se vea restringido en la práctica al voto y a esos momentos en los que deciden convocarnos para votar.

No obstante, no debemos en ningún caso renunciar a nuestra libertad y a nuestro pequeño poder político –ya que van juntos- en aras de ninguna otra cosa, incluida la seguridad. El miedo será la palanca que utilizarán para arrancarnos ese voto y hay quienes ya predican que las elecciones son prescindibles en una sociedad que, en tiempos de guerra (la de Rusia, la del Mar Rojo, la climática, etc…), no puede permitirse el lujo de divisiones parlamentarias. Tratan de arrastrarnos, con la decepción que generan a diario, hacia una política de partido único donde la PPSOE acabará presentándose en coalición para salvar el país. Al tiempo.

Por supuesto que la PPSOE hace una cosa en Europa y la contraria en Madrid, y otro tanto en las distintas CCAA. ¿Incoherencia? Ninguna. La PPSOE tiene muy claro dónde quiere llegar diciendo una cosa y haciendo la contraria: quiere que nos rindamos y acabemos gritando ¡haced lo que queráis!

La incoherencia la aprecio mucho más en las personas de VOX –muchas de ellas con vínculos anteriores con el PP- que, aunque vinieron supuestamente a salvar a la derecha sociológica de las políticas fraudulentas de un PP que, en el fondo, ha constituido una UTE con el PSOE, después apoya a ese mismo PP para que pueda constituir gobiernos ¡de la PPSOE! por toda España.

Para este viaje, querido, no hacían falta alforjas y por eso vais derramando votos. Para hacer las mismas mamarrachadas que hace el PP, ya está el PP. O el PSOE que tanto da. Lo que necesita la sociedad civil, amén de una vacuna contra la estupidez que le permita curarse de todos estos mercachifles, son nuevos partidos que se atrevan a liderar un cambio definitivo hacia la auténtica democracia. Localícenlos, apuesten por ellos y no vuelvan a votar a la PPSOE ni a sus marcas blancas nunca jamás.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.