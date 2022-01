TRIBUNA / Es esto democracia? (4)

Amalio de Marichalar describe en este artículo de opinión los hechos que, a su juicio, hablan a gritos del ataque diario a la Constitución, al Estado de derecho, a la unidad de España y a la democracia española. Es un relato que en una situación normal podría parecer una tragicomedia inventada, pero lo grave es que es real y en toda la democracia no hemos vivido una situación igual.

En este cuarto capítulo conecto ya con nuestros días tras un brevísimo resumen de hechos a lo largo de estos años de legislatura. Todo lo que describo y que no quiero calificar a lo largo del relato conforma un verdadero y gravísimo escenario jamás ocurrido en nuestra democracia, y por primera vez siendo objeto de muchísima preocupación en Europa.

13 de diciembre, cualquier mujer podrá ser considerada víctima de violencia de género, aún las que obtengan sentencia desfavorable

Día 14, el Gobierno catalán dice que no quiere poner al menor de Canet de Mar en el foco, pero el catalán no se toca y proponen reunirse para tratar las vías de desobediencia...

El PSOE rechaza una moción en el Congreso que pide el cumplimiento y defensa del 25% de español en las aulas.

Ataque a la Policia y Jueces en sesión pública en una sala del Congreso por parte de Podemos con apoyo de los independentisras, junto a representantes del Gobierno, aplaudiendo que se les llame "delincuentes", para recordar a "los seis de Zaragoza" condenados por altercados graves en Zaragoza para impedir un acto de Vox en 2019.

El 15 en el Congreso la vicepresidenta Díaz dice que si gobernara Vox, tendrían huelgas y movilizaciones masivas.

El presidente de la Generalidad decidido a desobedecer a la justicia, blindando el catalán para no aplicar el 25% de castellano en las aulas.

El ministerio de Justicia oculta al Supremo datos clave de abusos sexuales de cara al indulto de Juana Rivas

El 21, a dos días de Nochebuena el Gobierno dice que va a proponer algún plan que se deba hacer . Preguntado después en Moncloa por ello la portavoz no responde .

Ongui etorri judicial ese 21 en San Sebastián apoyando públicamente a un ex jefe de ETA antes de declarar por el asesinato de Gregorio Ordoñez..

Portavoz PSOE dice que es una barbaridad la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid por dejar a los de pauta completa no hacer cuarentena, y horas después el presidente del Gobierno anuncia la misma medida . El jueves 23, el Gobierno aprueba nuevamente mascarilla obligatoria .

Viernes 24. Discurso del Rey. Los independentistas en contra. Aragones queriendo la Republica catalana. Quiere culminar, en su discurso del 26 desde una escuela, el objetivo soberanisra a través de la mayoría social y política...

El 29 se pretende cambiar el protocolo de contagios . De diez días confinado a cinco o siete . La comisión de salud pública del ministerio de Sanidad dice que no se puede hacer...decisiones de nuevo arbitrarías y políticas sin expertos.

Esta misma Nochebuena homenaje al etarra Mortadelo en Pamplona. En Nochevieja nuevo homenaje a tres terroristas de Eta en Mondragón, entre ellos el sanguinario Parot.

El presidente del Gobierno dice el 29 que " la pandemia no ha sido un freno, ha sido un acelerador para el Gobierno para impulsar cambios sociales ". En la rueda de prensa donde solo se permiten preguntas a seis medios afines les da las gracias diciendo que los medios fortalecen nuestra democracia. Añade que el coronavirus no solo no ha frenado, sino que ha acelerado las reformas, que la economía española encara un crecimiento económico en los próximos dos años, y que la pandemia ha sido una " gran oportunidad "...!. Tengo que reprimir cualquier comentario!

El 30 de diciembre Sanidad recorta a siete días la cuarentena de los contagiados sin síntomas. El informe técnico de Sanidad lo desaconsejaba.

Sánchez gasta medio millón de euros en publicidad para infundir optimismo a las Pymes .

Isabel Díaz Ayuso avisa que el Gobierno alimenta la ruptura de España .

Sánchez utiliza CEOE y Sindicatos para imponer la reforma laboral a sus socios y a la oposición en la rueda de prensa del 29, y cuela 25 reformas en los nuevos presupuestos, con leyes de asilo, victimas terrorismo, jurisdicción social.... el Tribunal Constitucional ya advirtió que los PGE no pueden regular materias ajenas a ellos. Hay que recordar las dos sentencias del Tribunal Constitucional que no solo declaran ilegal los dos Estados de Alarma, sino también el cierre del Congreso en el segundo de ellos y el abuso del decreto-ley en materias no urgentes.

El Gobierno encripta la futura reserva estratégica de recursos, y por otro lado adolece de falta de previsión para los test de antígenos .

El precio de La Luz se desboca en 2021 y deja en evidencia al jefe de Gobierno. La media de 2021 es un 94,5% más alta que en 2018. La inflación se dispara y cierra el año con subida del 6,7%.

El 4 de enero ya de este 2022 el Ministro Garzon hace declaraciones en The Guardián que dejan en muy mala posición el prestigio de la ganadería en España, y por tanto a España, al decir que es de mala calidad . El Presidente Lamban de Aragón dice que debe dimitir, el Gobierno dice que son declaraciones dichas fuera de su responsabilidad como Ministro. Garzón dice que obviamente ratifica lo dicho y que lo dice como Ministro de Consumo. El presidente del Gobierno dice que " lamenta muchísimo " las declaraciones hechas.

El 4 también el Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid Enrique Ossorio, confirma que el Gobierno ha ido con las manos vacías y no ha traído ninguna propuesta a la reunión para determinar la reapertura del curso escolar y las condiciones presenciales. El Gobierno dice que se han adoptado medidas, pero no ha sido así.

Sábado 8 de Enero, se celebran en Pamplona y Mondragón actos de apoyo a los presos de ETA rechazando las peticiones de las asociaciones de víctimas del terrorismo . Entre ellos se homenajea a quien asesino a 39 personas.

5000 funcionarios municipales, como órgano nacional responsable del cumplimiento de la legalidad en más de 8000 municipios de toda España, contra el Presidente del Gobierno por haber pactado con el PNV, para los Presupuestos, que los secretarios e interventores de ayuntamientos serán formados, seleccionados y nombrados en el País Vasco.

El 10, Sanchez lamenta muchísimo la polémica con lo de Garzon.

El 11, los ganaderos piden el cese del ministro de Consumo.

El Gobierno ha ocultado informes clave sobre el Covid hasta después del 8 de Marzo de 2020.

El 13 de Enero, purga en el Tribunal de Cuentas con más de 70 ceses tras el acuerdo PSOE - PP.

La Audiencia de Sevilla condena a 7 años por los ERE al anterior Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía.

18 de Enero, La Abogacia del Estado renuncia a seguir acusando a los lideres del Proceso sedicioso por los gastos de 5,4 millones para promover en el extranjero los objetivos del golpe dado para separarse de España .

" Puerta a una nueva vida" para la reinserción de terroristas ...

Aragones da un ultimátum al Gobierno para avanzar en la independencia.

El Gobierno quiere aprobar una ley de viviendo en contra del informe negativo del CGPJ.

Varios medios de comunicación son vetados en Moncloa con motivo del reparto de fondos europeos.

El 19 el Canciller Scholz de Alemania, lee la cartilla en Moncloa al jefe del Gobierno, por la necesidad del rigor presupuestario.

La alcaldesa de Barcelona imputada. No dimite tal y como su partido tiene estipulado.

20 de Enero, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concede 10 días a la Generalidad para ver cómo aplica el 25% de español en las escuelas y dos meses para ejecutarlo.

21, Sanchez reafirma su compromiso con la OTAN. La Ministra de Defensa despliega una fragata y también despliegue aéreo mientras Enrique Santiago, Secretario de Estado, dice que España es el país de no a la guerra. El Ministro de Asuntos Exteriores dice que la acción exterior depende del presidente del Gobierno, tras las críticas e injerencias de Podemos en el Gobierno. La Ministra Montero dice con rotundidad que España es el país de no a la guerra, la sociedad vasca, española o catalana , somos gente de paz... Los ministros Belarra y Garzon suscriben igualmente ese no a la guerra .

España no participa en la reunión virtual convocada por Biden para consensuar respuesta a Rusia sobre la crisis de Ucrania .

Sánchez declara secreto de Estado el coste y resultados de su gira a Estados Unidos en Julio del año pasado .

El 24, Iglesias reivindica el no a la guerra para forzar protagonismo de Podemos, y además le filtran antes de publicarse la encuesta de Tezanos para elecciones Castilla y León

El 25, el Gobierno dice que España está en el centro de las decisiones... pero Biden nos ignora.. este mismo día la primera Ministra de Finlandia hace nueva advertencia al presidente del Gobierno tras la del Canciller Scholz en menos de diez días, y dice en Moncloa que los fondos europeos han de ser para ser más competitivos, pero no para gasto social.

TV 3 de Cataluña ataca a los andaluces y se burla de los católicos del PP y de Vox.

Sanidad eleva ahora de cuatro semanas a cinco meses el plazo desde un contagio y la tercera dosis, mientras que a los niños que aún no se hayan vacunado, se les administrará una única dosis a las ocho semanas del contagio y no a las cuatro

Nuevo aviso del poder judicial al presidente del Gobierno por la vivienda en cuanto a que es la ley a la que se deben, no al Ejecutivo.

Interior acerca a siete presos de ETA, tras conocer la decisión de Sortu para volver a apoyarle : la excarcelación de todos los presos terroristas. Además, el último jefe de ETA aupado a primera línea, y el líder de los socialistas vascos acude a la sede de Bildu sin ser ya tabú reunirse con ellos .

26, el FMI corrige el optimismo del Gobierno. España creció un 4,9 por ciento. En la cola de la eurozona.

En plena represión en Cuba el PSOE plantea en La Habana "desarrollar un díalogo político"

Viernes 28, el Gobierno prepara junto a Bildu y PNV el atajo para la excarcelación de 50 etarras.

El Gobierno prepara la "construcción de género" en niños menores de seis años.

De todos los hechos que relato que son una mínima parte de lo que ocurre en España diariamente solo decir que el presidente del Gobierno no ha hecho ni un solo comentario o defensa en los continuos ataques a España y a su Constitución siendo el principal responsable e inductor de todo lo que aquí se relata.

Es quien dirige todas las acciones y hechos aquí descritos. No hay palabras. Los propios hechos describen la máxima alarma y ataque sin escrúpulos que vivimos contra España y su democracia.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda