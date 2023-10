TRIBUNA / El apaciguamiento

Miércoles, 11 Octubre 2023 07:16

Mario González, al hilo del delito de Lesa Humanidad cometido por Hamás en Israel, incide en la política de apaciguamiento que se ha practicado y se practica en la política española y que conduce ahora a amnistiar a los golpistas independentistas catalanes. Se pregunta que han ganado los españoles a cambio de comer "tanta mierda".

La política de apaciguamiento no es nueva y viene practicándose desde que el mundo es mundo.

Ahora la piden para Oriente Medio donde Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica Palestina) acaba de cometer un Delito de Lesa Humanidad. En España se viene practicando, por la PPSOE, desde hace muchos años tanto con los terroristas de la ETA como, ahora, con los golpistas catalanes.

El máximo exponente de dicho apaciguamiento fue la política de entreguerras promovida por los gobiernos británico y francés frente al expansionismo alemán de los años 30. Política protagonizada por el primer ministro británico Neville Chamberlain -el de la foto con el acuerdo firmado por Hitler- al que Winston Churchill fulminó en un famoso discurso en el que dijo que “lo máximo que ha sido capaz de conseguir y en las cuestiones sobre las cuales todavía no se había llegado a ningún acuerdo ha sido que el dictador, en lugar de agarrar la comida de la mesa, se conformase con hacer que se la sirvieran plato por plato (…) No puede existir nunca la certeza de que habrá una lucha, si una de las partes está decidida a ceder por completo (…) La hora de la verdad no ha hecho más que comenzar. Esto no es más que el primer sorbo, el primer anticipo de una copa amarga que nos ofrecerán año tras año, a menos que, mediante una recuperación suprema de la salud moral y el vigor marcial, volvamos a levantarnos y a adoptar nuestra posición a favor de la libertad, como en los viejos tiempos … Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra… elegisteis el deshonor, y ahora tendréis la guerra”.

Un discurso que podríamos nosotros ahora aplicar tranquilamente en España.

No resulta edificante ver a toda la izquierda española movilizada a favor del victimario y en contra de la víctima –a favor del violador, como diría Ibarra- a raíz del criminal ataque de Hamás, ni ver a Borrell decir, en su papel de ministro de la UE, algo así como que suspender las ayudas económicas a Palestina sería ir contra el pueblo palestino y exacerbaría aún más a los terroristas de Hamás, como si hubiesen necesitado de excusas para hacer lo que han hecho.

Apaciguamiento, apaciguamiento y más apaciguamiento que, como bien advirtió Churchill, conduce, tarde o temprano, al desastre.

España es la reina del apaciguamiento, sobre todo a nivel estatal –tenemos tantos niveles- dejando correr todos los delitos cometidos por los golpistas catalanes hasta el punto de buscar fórmulas, para arrancar esta XV Legislatura en ciernes, con una suerte de ‘amnistía reversible’ con la que poder superar la Constitución de la mano del Tribunal Constitucional para alumbrar un perdón colectivo para todo y para todos los que, en el fondo, sirvan a la PPSOE.

El indulto colectivo es imposible por la literalidad del 62 CE, por eso los pocos condenados por los ERE socialistas en Andalucía serán indultados individualmente, con Griñán a la cabeza, empero a los golpistas catalanes hay que darles otra solución porque unos ya cumplieron su condena mientras que otros se fugaron y tienen pendientes sus responsabilidades para con la sociedad.

El caso de los terroristas de ETA –esos que siguen todos metidos en EH-BILDU- es caso aparte, aunque se buscará aplicarles esa ‘amnistía reversible’ para borrar políticamente todos sus crímenes y lavar así la cara a uno de los socios preferentes de la PPSOE que, además, está llamado a ser la llave de la gobernabilidad de las Vascongadas el año que viene.

De la cabeza y del alma de todos los vascos serán mucho más difíciles de borrar todos esos crímenes (lean, por favor, ‘Patria’ de Fernando Aramburu). No se vayan a preocupar, que también amnistiarán a todos los españoles ora por dejarse matar por la ETA ora por dejarse atropellar por los golpistas catalanes. ¡La igualdad constitucional es una garantía para todos!

España lleva bajándose los pantalones, sin descanso, aproximadamente desde el siglo XIX, así que este nuevo apaciguamiento de Sánchez con vascos y catalanes y con Hamás no nos coge por sorpresa porque nadie conoce el apaciguamiento con tanta intensidad y con tanto tiempo como los españoles porque ya lo venía practicando el General y después sus epígonos, González, Aznar, ZP, Rajoy y Sánchez lo han practicado también con profusión.

¿Qué hemos ganado a cambio de comer tanta mierda? Esa cuestión la tendrán que contestar cada uno de ustedes, sobre todo los creyentes en la PPSOE, y ser coherentes con su respuesta cuando esa PPSOE los vuelva a llamar a votar. ¡Suerte hasta entonces!

