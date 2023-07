TRIBUNA / Cambiemos de opinión

Martes, 11 Julio 2023 17:40

Mario González valora el debate electoral que han mantenido los dos candidatos a la presidencia del Gobierno y anima a dar a Soria una oportunidad votando diferente a PP y PSOE.

Ayer, en el debate a dos de las Generales de 2023, Sánchez no escuchó nada y se limitó a repetir el discurso -‘el relato’ como dicen ahora- preparado para estos comicios y que viene deshojando en radios y televisiones: él no miente, cambia de opinión. Cambia constantemente como ese trilero que te pregunta ¿dónde está la bolita? La bolita se movió al gobernar con Podemos, al gobernar con ETA-Bildu, al gobernar con ERC e indultar a todo el ‘procés’, etc… y eso, precisamente, fue lo que provocó que alguien le gritara con acierto: ¡que te vote Txapote!, coletilla que se ha hecho viral porque resume a la perfección la política de Sánchez.

Durante estos últimos cinco años ha gobernado a golpe de Decreto-ley -140, récord de esta pseudodemocracia- prometiendo hasta siete Pactos de Estado: Sanidad, Industria, Ciencia, Cultura, Movilidad, Horarios y Despoblación de los que, a día de hoy, no hay nada. Ni siquiera están pergeñados. Particularmente dolorosa ha resultado su inacción en Sanidad y Despoblación. En Sanidad, la pandemia -con 140.000 muertos más el hundimiento de nuestra economía, que apenas ha recuperado los niveles de 2019- rompió ese mito de ‘la mejor sanidad del mundo’ que nos lleva vendiendo la PPSOE toda la vida. Sánchez ha dejado pasar estos cinco años sin reformar una Sanidad que ya presenta listas de espera hasta en la privada por la falta de profesionales y que está próxima a colapsar.

En lo tocante a la despoblación, todos sabemos en Soria que no se ha hecho nada. Ítem más, se ha reído de nosotros con una ‘fiscalidad diferenciada’ que dependía en exclusiva del gobierno central y que ha resultado un engaño más. Esa es la medida de su compromiso con Soria y todo lo demás son cuentos.

En el debate, Sánchez fue incapaz de proponer algo creíble y lanzó promesas sin fin que se esfumaron como todo lo demás a consecuencia de su acrisolada mendacidad. Feijoo, por su parte, solo tuvo que ponerle delante el espejo de la realidad para hundirle.

Este fracaso en el debate disparará sin duda las promesas electorales en la recta final de campaña, más allá de todo lo visto hasta el momento -que no es poco- como eso de proponer otros ocho Pactos de Estado: contra el Fraude Fiscal, por la Salud Mental, por la defensa de los mayores, contra la LGTBIfobia, contra los delitos de odio, por los derechos medioambientales y por la Cultura. Lo más cierto, como venimos desgranando en estas tribunas en El Mirón de Soria, es que la terna formada por ZP, Rajoy y Sánchez -la PPSOE, en definitiva- ha terminado por arruinar a España con su cóctel de normativa restrictiva y de desaforado gasto público para alimentar a los imperantes y su séquito.

Un gasto inútil –porque no hay un solo servicio público que funcione en España como Dios Manda y Quiere- que no solo está drenando el esfuerzo de los ciudadanos, sino que también está hipotecando su futuro merced a una deuda pública que supera con creces nuestro PIB. Lo único que ha crecido en los últimos años han sido los impuestos y el despilfarro. Y punto.

Se aproxima la hora mágica del voto –lo único que tenemos de democracia en España- y en ese momento también nosotros podemos cambiar de opinión y sin renunciar a nada, ni siquiera a las banderas de nuestros padres, negarle el voto a quién desde luego no se lo merece porque ha demostrado de forma consistente e inveterada ser poco menos que un tahúr del Misisipi. En Soria, además, tenemos la alternativa de Soria ¡Ya! que, desde luego, se merece una oportunidad de demostrar que se pueden hacer las cosas de manera muy distinta a esa PPSOE que nos arruina día a día.

Cambiemos todos de opinión como Sánchez y abandonemos definitivamente a la PPSOE. No se conformen con la otra cara de la misma moneda y vayan más allá. No voten por quienes en el fondo se complementan e impiden el desarrollo de España mientras solo piensan en el suyo. Voten por lo que quieran, pero por algo nuevo que no haya tenido ninguna participación en este marasmo. Solo así tendremos una oportunidad.

Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.