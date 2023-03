Teruel Existe encauza ley de vivienda para luchar contra despoblación

Viernes, 17 Marzo 2023 07:55

Teruel Existe se ha mostrado satisfecho con la nueva Ley de Vivienda que se está tramitando en Comisión en el Parlamento español y en la que se han incorporado algunas de sus aportaciones para incluir la perspectiva y las particularidades del ámbito rural a un texto “que de inicio era completamente urbano”.

El diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha detallado algunas de las aportaciones que la agrupación de electores ha realizado en la ponencia de la Ley para que el rango normativo se amplíe a las áreas rurales.

Ha explicado que han mantenido diversas reuniones con responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como con David Lucas, Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el director general de Vivienda, y los grupos parlamentarios que conforman el Gobierno.

Mediante las enmiendas y las reuniones han trasladado los problemas de la vivienda rural y la necesidad de que la política de vivienda sea uno de los pilares de la lucha contra la despoblación; un objetivo que que debe quedar recogido en la ley, además han logrado evidenciar que la problemática de los precios de alquiler en las zonas tensionadas por la falta de oferta de vivienda y los elevados precios del mercado no solo se encuentra en las zonas urbanas más densas, como Madrid o Barcelona, sino que “en las zonas rurales hay mercados con apenas oferta o ésta no ofrece las condiciones necesarias de habitabilidad, sobre todo para el alquiler”.

Guitarte ha explicado que en el medio rural,cuya extensión ocupa el 80 por ciento de la superficie del país, la mayoría de municipios tienen una amplia demanda de vivienda y una oferta muy baja, pese a que existen edificios no habitados, que no se alquilan ni se ofertan, o bien están en estado de abandono o ruina, “y no se incorporan al mercado por la falta de estímulos”.

De tal forma, denuncian un problema estructural para los vecinos que quieren quedarse a vivir en estas poblaciones y otras personas con voluntad de residir en estos entornos.

Desde Teruel Existe inciden en que la falta de vivienda es uno de los graves problemas que aceleran la despoblación, junto al desarrollo de la conectividad con la fibra óptica y la cobertura total de telefonía móvil, “va a ser decisiva para acometer el reto demográfico en la España vaciada”.

Aportaciones de Teruel Existe en la Ley

Entre otros asuntos, la Agrupación de electores insistió en que es imprescindible la creación de un parque de vivienda pública en alquiler destinado a pequeños municipios.

Guitarte ha matizado que en este punto también se debe evitar que esta promoción incentive la despoblación de los pueblos más pequeños hacia las cabeceras de comarca, “porque se estaría incentivando una emigración interior que también queremos evitar”.

Por este motivo, esperan que se desarrolle con éxito la propuesta que han consensuado con el Ministerio de realizar un programa piloto que cree vivienda de alquiler en pequeños núcleos.

Teruel Existe ha conseguido trasladar la herramienta de la vivienda asequible incentivada para quienes más lo necesiten también al medio rural.

El texto consensuado recoge que en el fondo de vivienda asequible deberán considerarse las necesidades específicas de los distintos ámbitos territoriales y las características propias de cada mercado y, en la definición de estos objetivos, deberá incorporarse la perspectiva de los pequeños municipios afectados por procesos de envejecimiento o despoblación.

Afirman que han trabajado para que se aporten soluciones para el problema estructural de la existencia de muchas viviendas en desuso y otras en proceso de ruina, y han logrado que se plantee la creación de mecanismos para incentivar, agilizar y eliminar trabas burocráticas de parques municipales de suelo que, “a partir de ahora se podrían desarrollar con apoyo técnico de las comarcas o diputaciones, de manera que toda esa vivienda existente pueda salir al mercado si además se incentiva con ayudas para la rehabilitación”.

Por otra parte, Guitarte ha destacado el proceso previsto por la ley de rehabilitación de núcleos y espacios rurales, “será muy positivo porque hasta ahora en muchas ocasiones ha pasado desapercibido el cuidado de la calidad del espacio público en entornos rurales”.

Para Teruel Existe es importante mejorar estos espacios públicos con rehabilitaciones de calidad, para mejorar a su vez la calidad de vida de los habitantes de los pueblos.

Legislación estatal y colaboración autonómica

Esta legislación de rango estatal va a abrir las puertas a una colaboración muy estrecha con las Comunidades , motivo por el cual Guitarte ha pedido al Gobierno de Aragón que su apuesta por la vivienda, lo sea también en el ámbito rural, y sea “continuada, estructural y con mucho mayor volumen y recursos que los que ahora se destinan, y que se incorporen también a ella las ayudas que hay a la rehabilitación energética y los patrimonios del suelo”.

Teruel Existe defiende que la política de garantizar la existencia de vivienda, pública, privada o conveniada, en condiciones de habitabilidad y accesible en precio, debe ser un pilar en las políticas de lucha contra la despoblación y la cohesión territorial.

P