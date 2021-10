PP y PSOE apoyan fiscalidad diferenciada en Senado

Miércoles, 20 Octubre 2021 18:12

Populares y socialistas han apoyado esta jornada en el Senado la fiscalidad diferenciada para Soria, Teruel y Cuenca.

El senador del Grupo Parlamentario Popular por Soria, Gerardo Martínez, ha pedido al Gobierno, durante el debate de una moción de los populares, aprobada en el Pleno de la Cámara, que incluya en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, una bonificación de hasta un 20% de los costes laborales de las empresas de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, tal y como contemplan las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional para el período 2022-2027.

El senador del PP ha asegurado que la disposición 115 de los PGE, que hace referencia a las ayudas a provincias escasamente pobladas, “es una mera declaración de intenciones, no concreta nada y no servirá de nada si no viene acompañada por la correspondiente consignación presupuestaria”.

“¿Cómo vamos a poner en marcha una medida de este calado, cuantificada en 160 millones de euros, si en los Presupuestos hay consignados cero euros?”, ha preguntado Martínez a la bancada socialista. ¿Si las otras 114 disposiciones llevan su dotación presupuestaria, por qué esta no?, ha insistido.

A renglón seguido, ha exigido al Gobierno de Sánchez que “planifique ya un régimen de ayudas y las medidas concretas” porque, según ha explicado, la Comisión Europea va a exigir un plan concreto para que puedan concretarse las ayudas, a partir del 1 de enero de 2022, para las empresas de Soria, Teruel, Cuenca.

En su opinión, el Ejecutivo “lo tiene muy fácil” porque los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León ya han remitido un informe sobre cómo aplicar las ayudas fiscales y las bonificaciones a las empresas. “Nos preocupa que la pasividad del Gobierno frustre la llegada de ayudas y se convierta en una nueva oportunidad perdida, porque está en juego el futuro de muchas familias y empresas”, ha remarcado.

Sabgría poblacional

Durante su intervención en el Pleno, Martínez ha resaltado la “sangría poblacional” que han sufrido estas provincias.

“En los últimos 100 años –ha apuntado- Soria y Teruel han perdido el 50% de su población y Cuenca el 40 por ciento. Las tres provincias son las menos pobladas de España, con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes/km²”.

“Es el momento de aportar soluciones y de apostar por el futuro de estas tres provincias, reconociendo el hecho diferencial de ser las menos pobladas de España”, ha demandado el senador popular por Teruel al resto de los Grupos Parlamentarios, al tiempo que ha subrayado que el Partido Popular “siempre ha apostado y seguirá apostando por el mundo rural”.

Por otra parte, Martínez ha explicado que, en 2016, se constituyó la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, gracias a la Confederación de Empresarios de Cuenca (CEOE-CEPYME Cuenca), la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y la Confederación de Empresarios de Teruel (CEOE Teruel), con el objetivo de impulsar la colaboración entre las administraciones públicas y los actores socioeconómicos de estas provincias.

Además, ha recordado que la Comisión Europea ha aprobado, en abril de este año, el texto definitivo de las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional para el período 2022-2027, “incluyendo a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel entre los territorios susceptibles de beneficiarse” de dichas ayudas.

Por último, Martínez ha puesto de relieve que, gracias a las Directrices aprobadas por la Comisión Europea, “Teruel, Soria y Cuenca se pueden equiparar a las regiones más despobladas de Noruega, Finlandia y Suecia en materia de ayudas y podrán recibir hasta 160 millones de euros”.

Senador Rey

El senador Luis Rey se ha estrenado en la Cámara Alta hablando del Reto Demográfico.

Su primera intervención ha sido para defender la postura del Grupo Parlamentario Socialista con respecto a las ayudas y medidas que se están poniendo en marcha desde el Gobierno de España para combatir la despoblación.

En su intervención ha anunciado el voto favorable del PSOE a la moción que el PP había presentado en el Senado reclamando una fiscalidad diferenciada para Soria, Cuenca y Teruel.

Rey ha detallado que “los socialistas cumplimos con hechos, cifras millonarias en los Presupuestos Generales del Estado, descentralización de los servicios públicos estatales en los territorios despoblados y 130 medidas desde la Secretaria de Estado Demográfico para combatir esta lacra”.

Anunciando el voto favorable de los socialistas ha apuntado que “nunca es tarde si la dicha es buena, bienvenidos a la lucha para revertir el grave problema demográfico que tiene este país, pónganse detrás de nosotros y empujemos todos juntos, por eso le vamos a votar a favor”

Las primeras palabras de Rey en el Senado han sido de agradecimiento a su grupo parlamentario porque en su primera intervención ha tenido la oportunidad de hacer una defensa de “mi territorio, Soria y de los territorios que necesitan de las políticas públicas para revertir el drama demográfico que amenaza a una gran parte del territorio nacional y que condena muchos recursos para tener oportunidades a todos y todas”.

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez está empeñado en no dejar a nadie atrás, ni personas ni territorios y por primera vez, ha convertido el Reto Demográfico en un eje central de las políticas del Gobierno.

El proyecto de Ley de PGE 2022 aborda de una manera trasversal las políticas para hacer frente a la despoblación y a la vulnerabilidad territorial, con una aportación específica de todos los ministerios, “en este ámbito de algo más de 4.200 millones de euros que sumados a la cifra de 2021 asciende a más de 8.500 millones de euros”, según Rey recordando que el proyecto de ley de presupuestos incluye una disposición adicional que reconoce y mandata al gobierno para establecer las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayuda para las zonas con una densidad de población muy baja de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado así como velar por el desarrollo de planes de acción concretos que permitan contrarrestar en dichas zonas las dificultades demográficas.

Rey ha recordado al senador Gerardo Martínez, que ha defendido la moción, y a su grupo del Partido Popular que “llegan tarde con la moción porque la presentaron el día después de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado 2021 y su disposición adicional que decía exactamente lo que proponía su moción”.

“Llegan tarde a Soria, donde durante 7 años de gobierno popular rescindieron contratos, dejaron caducar días y paralizaron expropiaciones, llegan tarde en Castilla y León, donde hasta sus consejeros reconocen que después de más de 30 años de gobierno en la comunidad autónoma, la última esperanza de sus pueblos son las ayudas de los fondos europeos del gobierno de Pedro Sánchez”.

Además para el senador soriano, los políticos del PP también “llegan tarde a España porque cuando gobernaron su política demográfica se limitó a nombrar a una comisionada dedicada a dar charlas y conferencias por toda España dejando los cajones vacíos de soluciones”

Como ejemplos de las políticas socialistas para combatir la despoblación dos gobierno socialistas, Castilla La Mancha y Aragón, con “leyes innovadoras de medidas económicas y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla La Mancha ¿Sabe quién gobierna en Castilla la Mancha?, el Partido Socialista. Impulso y colaboración institucional del Gobierno de Aragón a Europa para conseguir el reconocimiento de las ayudas que hoy debatimos ¿Sabe quién gobierna Aragón?, el Partido Socialista?”.

En su intervención, Luis Rey ha destacado que, desde Soria salió la primera definición de la Unión Europea de territorio despoblado a efectos del FEDER y “ustedes ¿dónde estaban cuándo tanto les necesitábamos, dónde estaban durante estos 10 años? han estado preparando esta moción de folio y medio” ha concluido.