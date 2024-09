Jornada en Madrid sobre el mecanismo rural de garantía y su papel en la repoblación rural

10 Septiembre 2024 - 08:35

El Congreso de los Diputados será la sede el próximo 27 de septiembre de la jornada que, organizada por el Gobierno de Navarra con la colaboración de El Hueco, abordará el mecanismo rural de garantía y su papel en la repoblación rural.

“Cooperación para una gobernanza rural. Mejora la gobernanza mediante Rural Proo­ng” es el título de esta jornada que se desarrollará en la sala Ernest Lluch del Congreso d elos Diputados, en Madrid, en un acto que se celebra dos semanas antes de la nueva edición de Presura, que tendrá como escenario la sede de la Escuela de Organización Industrial (EOI), en la capital de España.

El objetivo de esta jornada en la Cámara Baja es revisar el impacto de la legislación en las zonas rurales, costeras y de montaña para garantizar la igualdad de la ciudadanía, en el marco del programa europeo Interreg Europe, junto con otros socios de diferentes administraciones públicas de Irlanda, Bulgaria y Estonia

En la misma se explicará y debatirá sobre el trabajo realizado en el proyecto y se sensibilizará a los diferentes agentes públicos y privados españoles de la importancia de poner en marcha un “mecanismos rural de garantía” o “rural proo­ng” en nuestro país como una herramienta más para contribuir a la repoblación rural.

El evento se celebrará desde las 9.30 horas de la mañana y en el mismo participarán los diputados nacionales por Soria Luis Rey (PSOE) y Tomás Cabezón (PP).

Programa

PROOFING Y GOBERNANZA LOCAL Jornada sobre el mecanismo rural de garantía y su papel en la repoblación rural

09:15 RECEPCIÓN PARTICIPANTES PROGRAMA

09:30 INAUGURACIÓN

Joaquín Alcalde, director de El Hueco

Isaura Leal, diputada y secretaria segunda de Congreso de los Diputados

Carmen Navarro, diputada y secretaria cuarta del Congreso de los Diputados

Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra

10:00 RURALIZAR LAS LEYES. EL MARCO GENERAL Debate sobre la situación general del ‘rural proofing’ o ‘mecanismo rural de garantía’ de la mano de tres expertos en la Unión Europea.

Serafín Pazos, consultor, experto en UE

Miguel Martínez Tomey, historiador y Escritor

Alfred Vernis, profesor de ESADE Universidad Ramon Llull (M)

Roberto J. Ortega, responsable de Comunicación de El Hueco

COLOQUIO 10:45 ‘RURAL PROOFING’. LA VISIÓN INTERNACIONAL.

Miembros del programa ‘Coop4RURALGov. Rural Proofing. Cooperation for better sparsely populated rural, coastal and mountain focused governance’ hablan de la situación del ‘mecanismo rural de garantía’ en sus respectivos países y sobre qué se está haciendo con este proyecto del programa Interreg Europe

Aare Kasemets, Estonian Ministry of Regional Affairs and Agriculture (Estonia)

Georgi Simeonov, Association Centre for Sustainability and Economic Growth (Bulgaria) Bernie Donnellan, Galway County Council (Irlanda)

Jesús Mª Rodríguez, DG Administración Local y Despoblamiento del Gobierno de Navarra (M)

Miguel Martínez Tomey, historiador y Escritor

12:00 HORAS RURAL PROOFING’. ¿QUÉ HACEMOS EN ESPAÑA? Políticos en activo españoles debaten sobre cómo el peso del ‘mecanismo rural de garantía’ en la legislación nacional, regional y local.

José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia.

Luis Rey · Diputado y portavoz de la comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico Tomás Cabezón, diputado en el Congreso y alcalde de Castilfrío de la Sierra (Soria)

(M) Roberto J. Ortega, responsable de Comunicación de El Hueco

MESA 2 13:30 FIN DE LA JORNADA