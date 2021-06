Heredia pide medidas para gestión forestal de bosques

Jueves, 10 Junio 2021 07:12

La portavoz de Reto Demográfico del GPP y senadora por Soria, María José Heredia, ha reclamado al Gobierno, durante el debate de una moción del PP en el Pleno de la Cámara, que impulse medidas y recursos económicos para la adecuada gestión forestal de los bosques.

Además ha reclamado una mayor conexión de los productos forestales con los mercados para favorecer la creación de empleo y mantener la población en las zonas rurales.

Durante su intervención en defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, Heredia ha resaltado que “el mapa forestal de España coincide casi plenamente con el de la despoblación”, por lo que ha incidido en la necesidad de tratar ambos temas de “forma integrada” y en considerar la gestión forestal “un instrumento esencial para revertir la despoblación”.

Por ello, la senadora popular ha afirmado que la “población rural tiene que tener protagonismo para decidir y gestionar” el uso de los bosques, por lo que ha pedido al Ejecutivo la eliminación de “los impedimentos legales y las cargas administrativas que impiden el desarrollo de las zonas rurales”.

“El bosque siempre ha sido una fuente de recursos económicos que ha creado empleo en las zonas rurales, sobre todo el sector de la madera”, ha remarcado, tras lo que ha recordado que dicho sector “ha sufrido en los últimos años un grave retroceso, tanto por la desaparición de puestos de trabajo, como de pequeñas y medianas empresas locales”.

Ante esta situación, Heredia ha asegurado que el Gobierno debería poner en marcha un Plan Industrial para el sector de la madera y actuar para reactivar zonas industriales necesitadas de una auténtica reconversión.

“No solo los pueblos afectados por el cierre de la minería y las centrales térmicas merecen ayuda. En el sector de la madera hay pueblos con los polígonos industriales vacíos y esos trabajadores también merecen una oportunidad”, ha recalcaco.

El Gobierno puede, además, tomar muchas medidas en defensa de la madera: controlando las importaciones, las certificaciones de gestión forestal sostenible, exigiendo en los contratos públicos la utilización de madera certificada nacional, fomentando el consumo de madera nacional en la construcción y rehabilitación e introduciendo la formación sobre el uso y las posibilidades de la madera en todos los estudios relacionados con la construcción.

“El Estado debería dar ejemplo exigiendo que en sus obras públicas se use madera nacional con indicación de su procedencia”, como han hecho los franceses que no han dudado en rehabilitar la parisina Catedral de Notre Dame con sus mil vigas de roble francés. Los selvicultores franceses no hubieran permitido otra cosa.

También se ha referido a los “innumerables recursos” que provienen de los bosques, como la resina, los frutos, setas o hierbas aromáticas. Con relación a la resina, la senadora del PP ha puesto el ejemplo de Soria, “donde más de cien familias ven peligrar su modo de vida” por las importaciones a precios muy bajos de resinas de países de fuera de la UE.

En otro momento de su intervención, Heredia ha puesto de manifiesto las reclamaciones realizadas por los Montes de Socios, que piden la modificación del artículo 27 bis de la Ley de Montes para que las cuotas vacantes puedan pasar a sus socios en vez de quedar en manos del Ministerio, y ha pedido que sean atendidas por el Gobierno.

La moción del Grupo Popular también pide al Gobierno:

Apoyo a las nuevas profesiones ligadas al sector forestal. Erasmus rurales y MIR forestales para atraer a los jóvenes. Puesta en marcha de proyectos de desarrollo territorial para el fomento de la agricultura de montaña, fomento de la selvicultura de base local, de la ganadería extensiva o recuperación de dehesas y otros espacios para una selvicultura de mosaico que rompa la continuidad de las masas y evite los incendios forestales. Digitalización de entidades y procesos; intercomunicación entre agentes y fomento de la integración vertical de las cadenas de valor. Conexión con universidades, investigadores, centros tecnológicos, escuelas de negocio, lonjas, etc. Fomentar y favorecer legalmente el asociacionismo para la gestión de los montes. Defender los sumideros de carbono. Que los propietarios de los bosques y las personas y entidades que se implica en su gestión y conservación reciban algún beneficio en forma de inversión por su importante contribución a la sostenibilidad medioambiental.” Ahora que coinciden en una vicepresidencia la transición ecológica y el reto demográfico y con la llegada de fondos europeos, no debería ser tan difícil”

Para cerrar su intervención Heredia ha declarado que “hacen falta proyectos e inversiones concretas, sobre el terreno, para contribuir a la recuperación económica de los municipios forestales en nuestra provincia. No se puede abordar el reto de la despoblación si no se pone en marcha una adecuada política forestal y al contrario. Sin capital humano en los pueblos no habrá gestión activa y sostenible de los montes”