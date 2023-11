Feijóo: "No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones"

Domingo, 12 Noviembre 2023 20:49

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado hoy la histórica movilización contra la amnistía, que ha reunido a dos millones de españoles en diversas plazas de España y ha advertido que no se callarán hasta hablar en unas elecciones.

“No nos vamos a callar. No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar porque se está haciendo lo contrario de lo que se ha votado”, ha proclamado el presidente del PP, quien insta ha instado Sánchez a no decir que lo que hace es en nombre de España porque “todo lo que hace es en contra de España”

En una jornada que ha concitado también la atención de Europa, y en la que los españoles se han movilizado de forma pacífica y con el clamor unánime de que España no se rinde, Feijóo ha subrayado que “tenemos derecho a opinar con toda la información y con toda la verdad que se nos ha hurtado”

“Lo que se votará en el Congreso de los Diputados esta semana será lo contrario de lo que hemos votado en las urnas por primera vez en la historia de España”, ha manifestado

Además ha añadido que “España va a tener a un presidente que ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios, pagada con los impuestos de los españoles”, pero ha resasltado que “los españoles no admitimos que la Presidencia del Gobierno sea una compraventa”

En este sentido ha repasado la deriva de Sánchez al frente del Gobierno y ha recalcado que todas las concesiones que va a firmar para ser investido presidente, a cambio del voto de los independentistas en el Congreso, supone la quiebra de la separación de poderes.

“Quien firma todo esto no tendría que presentar su candidatura. Quien firma esto tendría que presentar su dimisión”,ha apuntado.

Frente a “un nuevo proceso de división” liderado por Sánchez, Feijóo ha invocado la verdad, la unidad y la razón para construir “un gran proceso de entendimiento, como hemos hecho en la Transición”. “Nadie es más que nadie cuando España y los españoles nos unimos”, apostilla

Ha resaltado también que “Sánchez no concita ningún gran acuerdo. Ni plural, ni diverso, ni progresista, ni nada de nada”.

“Su único mérito es firmar cheques en blanco que tendrán que pagar los españoles con su dignidad, con sus impuestos y con sus derechos”, ha reprochado.

Ha advertido de que si Sánchez materializa su investidura será “por su absoluta falta de convicciones” y le ha exigido “que no lo llame convivencia porque es conveniencia, que no lo llame reconciliación porque es sumisión, que no lo llame cambiar de opinión porque es simple y llanamente mentir”

Ha censurado que los mismos que “han querido ocultar que han perdido las elecciones, arrinconar a más de 11 millones de españoles que votaron cambio, señalar a todos los que no les damos la razón y disimular sus engaños con más engaños, insultan ahora a la mayoría cívica que defiende la democracia y la dignidad, haciéndonos pasar por una minoría violenta que se dedica a reventar manifestaciones”

Les ha advertido de que “no nos van a intimidar ni con sus desprecios ni con sus descalificaciones”.

“Esta mayoría de españoles ya no es silenciosa”, ha enfatizado.

Feijóo ha subrayado que “no han sido las urnas, sino la codicia de un ciudadano la que ha sobredimensionado la representatividad del independentismo: con menos del 6 por ciento de los votos no pueden decidir por el 100 por ciento de los votos de España”

Ha agredado que “no se ha visto una cosa igual en ninguna democracia occidental” y ha destacado que “el independentismo tiene menos apoyo popular que nunca, pero ha encontrado un atajo: la falta de escrúpulos del candidato socialista”

“Los españoles queremos democracia, igualdad, justicia y dignidad”, ha expuesto Feijóo, al tiempo que ha garantizado que no fallará a los votantes “pero, sobre todo, no voy a fallar a nuestro país”