Feijoó: "Hay hambre de cambio y ya se ha iniciado"

Sábado, 02 Abril 2022 16:24

El nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado a su formación como el "partido de todos" para la "España de todos", la "España común" que no se enfrenta ni quiere polémicas estériles, en oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y a Vox.

En el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, ante el XX Congreso Nacional, y tras dar un abrazo a su antecesor, Pablo Casado, Feijóo ha pronunciado su primer discurso como líder, en el que ha sostenido que el PP sale "a ganar" y "no a esperar a que los partidos del Gobierno pierdan".

Feijóo ha recordado que el PP se ha construido ensanchándose y sumando a muchos ciudadanos.

"Estoy ilusionado porque sé que podemos ofrecer un Gobierno, una política y una España mejor para todos los españoles. Hay hambre de cambio y ese cambio ya se ha iniciado", ha señalado.

El nuevo presidente del PP ha advertido que no van a dejar de ejercer la oposición que les corresponde ejercer y, en este sentido, ha avanzado que no van a ser el PP que quieren los otros partidos, sino el Gobierno por el que está esperando y quieren los españoles.

"El Partido Popular es el único instrumento que tiene España para lograr el cambio que necesita. Un cambio profundo y tranquilo, del que no está excluido nadie, solo dejando fuera el conformismo, el rencor, la revancha y la división”, ha recalcado

Feijoó ha reconocido que recibirá críticas de todas partes, pero ha advertido quenadie cuente con él para participar más de este entretenimiento infantil en que ha degenerado la política española.

"Guárdense sus carnets de demócratas, guarden sus soflamas y empecemos de una vez a trabajar como adultos en la política española”. Dejemos de ser más españoles que nadie, más patriotas que nadie y más del común que nadie. Aquí cabemos todos", ha reclamado.

"Yo ya dije que no estaba aquí para insultar al presidente del Gobierno, vengo con todos vosotros a ganarle. Ahora bien, con todo el respeto le pido que no insulte a la inteligencia de la mayoría de los españoles”, ha resaltado.

Feijoó ha asegurado que moderación no es tibieza, diálogo no es sometimiento y los intereses de España no son los del Gobierno.

"Mientras nos toque estar en la oposición, haremos lo posible para que a España le vaya mejor. Es a España a quien tendremos presente en cada una de nuestras decisiones”, ha proclamado.

"No vamos a esperar a que caiga el Gobierno como consecuencia de su propia ineficacia, se trata de mostrarle a los españoles que no hay que resignarse, que hay otra manera de gobernar”, ha recalcado.

Feijóo, que hamostrado su convencimiento en las posibilidades de Espapa, ha dejado constancia de que, para él, tanto el ex-presidente José Maria Aznar como el ex-presidente Mariano Rajoy son sus referentes y "mis ayudas imprescindibles”.