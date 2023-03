El PP pide conexión de corredores atlántico y mediterráneo

Lunes, 20 Marzo 2023 13:11

Los parlamentarios sorianos del Partido Popular han registrado en la Cámara Alta una iniciativa que insta al Gobierno a que desarrolle las actuaciones precisas para analizar y valorar la posibilidad y viabilidad de crear una conexión ferroviaria entre los corredores atlántico y mediterráneo a través de la provincia de Soria y con parada en su capital.

Los senadores Gerardo Martínez y José Manuel Hernando, y el diputado nacional Tomás Cabezón, han apuntado en su iniciativa que esta alternativa se desarrolle bien mediante la reapertura de la extinta Línea Valladolid-Soria-Ariza, o mediante otra solución mejorada.

La iniciativa, en forma de moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se ha planteado ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es la competente para conocer, debatir y elevar propuestas en esta materia.

La propuesta se basa en que la despoblación que se ceba con Soria no es fruto tan solo de las dificultades de comunicación, pero no cabe duda de que estas 1) han influido enormemente en el proceso de abandono y 2) son un lastre invencible de cara a las políticas de reversión de los efectos del fenómeno despoblatorio que quieran emprenderse en el futuro. En Soria existe un solo enlace ferroviario con el resto de España, la línea Soria-Torralba, que conecta con Madrid. Recientemente se ha licitado el contrato para la mejora de este tramo, si bien 1) no incluye su electrificación, 2) no se vincula con un incremento de las frecuencias y 3) no se ha vinculado, tampoco, con una reducción de la duración del viaje.

La línea Valladolid-Soria-Ariza, cerrada definitivamente en 1994, conectaba nudos de comunicación del Este y del Oeste de España y seguía el trazado del Duero hasta alcanzar la cuenca del Ebro, al tiempo que incorporaba a Soria a una red de conexión que mantenía a la provincia unida y cohesionada con el resto de España.

El cierre de la línea pudo tener sentido en una época en la que los objetivos de la cohesión territorial cedían ante las urgencias de una economía en alza. Hoy en día, sin embargo, todos los poderes públicos son conscientes y se muestran concernidos con las necesidades impuestas por la pérdida de población, y sobre todo de oportunidades de desarrollo para una parte sustancial del territorio nacional, virtud a los procesos de pérdida de población y de abandono; situación esta que nuestro país no debe permitir, ni puede permitirse.

El impulso que desde Europa -con el incondicional apoyo de diversas CCAA- se quiere dar al desarrollo del Corredor Atlántico -integrado en la red básica de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T)- constituye una oportunidad única y quizás irrepetible para abordar la mejora de la infraestructura ferroviaria de Soria, mediante la conexión entre el Corredor Atlántico (Valladolid) y la rama central del Corredor Mediterráneo (Ariza) a través del corazón de la Meseta Norte.

Los beneficios para la provincia y para su territorio aledaño serían inconmensurables. Pero, al mismo tiempo, sería beneficioso para ambos corredores (Atlántico y Mediterráneo) puesto que los interconectaría a través de un imaginario istmo geográfico entre ellos, con centro en Soria, optimizando el uso y explotación de uno y otro corredor. Las ventajas son, en consecuencia, claras tanto se considere la posibilidad desde la perspectiva del Reto Demográfico, como desde el punto de vista de la interoperabilidad de ambos corredores.