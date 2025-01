El Gobierno constituye Comisionado para celebrar "España en Libertad"

Miércoles, 08 Enero 2025 09:07

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula la creación, adscripción y funciones del Comisionado para la celebración de 'España en Libertad. 50 años”, cuyos actos comenzarán este miércoles.

El 20 de noviembre de 2025 se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y con “España en Libertad. 50 años” el Gobierno ha asegurado que pretende celebrar la conquista de las libertades y la democracia que se inició con la Transición y la Constitución de 1978 y los grandes avances y transformaciones políticas y sociales experimentadas a lo largo de esas décadas que han convertido a nuestro país en uno de los más avanzados del mundo.

Mediante este real decreto se establece la creación del Comisionado para la celebración de “España en Libertad. 50 años”, dependiente de la persona titular del Departamento Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, cuya función principal será coordinar los actos logísticos y operativos precisos para la celebración de los diferentes actos conmemorativos de los últimos 50 años de ejercicio de libertades en España, en el ámbito de la Administración General del Estado y de la colaboración que pueda llevar a cabo con el resto de las administraciones públicas.

En el ejercicio de sus funciones, el Comisionado estará asistido por un Comité Científico de asesoramiento, con naturaleza de grupo de trabajo, que se creará por orden de la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, así como por la Comisión Interministerial que se crea también hoy.

El Gobierno ha nombrado en su último Consejo de Ministro a Carmen Gustrán como Comisionada para la celebración de esta efémeride.

Gustrán es licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza, Master of Arts in Culture, Policy and Management por la City-University of London y Doctorado Europeo en Historia Contemporánea en cotutela por la Universidad de Zaragoza y la Université de Nantes (Francia).

Combina su trayectoria de historiadora con una dilatada experiencia como gestora cultural.

Superar el pasado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que está dispuesto a celebrar la Transición española, la llegada de la democracia y la Constitución Española, pero no “a jugar a la división y a fracturar” al país.

“Nosotros hemos superado el pasado y el PSOE superó el pasado. Si el sanchismo no lo superó, que vuelva al pasado”, ha señalado sobre los fastos preparados por Sánchez para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco

El PP ha resaltado que el 2025 estará marcado por la agenda judicial del Gobierno y por la patente inestabilidad política y parlamentaria del Ejecutivo de Sánchez, que le impide sacar ninguna ley al carecer de los apoyos necesarios

Además ha censurado la cuesta de enero a la que se enfrentan los españoles este 2025, marcada por el incremento del IVA de los productos básicos y la subida de la factura de la luz del 10 al 21 por ciento, algo que no se debe a la casualidad porque desde que gobierna Sánchez los españoles pagan una media de 2.600 euros más en impuestos

El PP ha resaltado que Sánchez “no está en La Moncloa para gobernar, sino para resistir”, y que su continuidad al final depende de la voluntad de un solo hombre que ni está en España, Carles Puigdemont