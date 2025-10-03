Correos reanuda la admisión de todo tipo de envíos a Estados Unidos

Viernes, 03 Octubre 2025 08:23

Correos ha anunciado la reanudación de la admisión de todo tipo de envíos con destino a Estados Unidos, con fecha de efectos de hoy viernes 3 de octubre.

Finaliza así la suspensión temporal que venía afectando desde el 25 de agosto a los paquetes con valor comercial igual o inferior a 800 dólares, tras el cambio en las normas aduaneras de Estados Unidos que ha eliminado la exención del pago de aranceles a ese tipo de envíos entrantes de bajo valor.

Correos ha asegurado en un comunicado que ha trabajado intensamente para adaptar sus sistemas tecnológicos y operativos a la nueva situación que obliga a que todos los envíos dirigidos a Estados Unidos paguen aranceles en una cuantía que varía en función del país de origen de los envíos y del valor del producto, lo que ha impactado de manera significativa en la logística postal internacional y en los flujos del comercio electrónico.

La nueva normativa afecta a aspectos como la recaudación de aranceles en origen, la recogida y declaración de nuevos datos de cada envío y la interacción con las diferentes instituciones transfronterizas implicadas en la implementación del nuevo mecanismo de entrada de envíos en Estados Unidos.

Correos ha habilitado un nuevo sistema de recolección e intercambio de los datos necesarios, tanto para los envíos de clientes con contrato como de particulares, de modo que se pueda asegurar la correcta gestión de los envíos con destino a Estados Unidos y la protección de los intereses de sus clientes.

En el caso de los clientes con contrato, será indispensable que se pongan en contacto con su comercial de referencia de cara a firmar una adenda en la que se recogen las nuevas condiciones surgidas de la adaptación a los cambios normativos.

Correos se ha convertido así en uno de los primeros operadores postales del mundo que han sido capaces de modificar su operativa para retomar el flujo de envíos a Estados Unidos bajo su nueva normativa aduanera, ofreciendo de nuevo el servicio a todos sus clientes, tanto empresas como particulares.

Más información sobre los nuevos requisitos exigidos a los envíos a Estados Unidos en www.correos.es