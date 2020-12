Boya: la lucha contra despoblación, más allá de quien gobierne

El secretario general de Reto Demográfico, Francesc Boya, ha resaltado que la lucha contra la despoblación es un combate a medio y largo plazo, en el que se necesita actuar de forma continuada sobre los territorios afectados más allá de quien gobierne.

Boya, en una entrevista concedida al diario "El País", ha recalcado que la lucha contra la despoblación no se soluciona en una década, sino que es necesario actuar como una lluvia fina y continuada sobre los territorios afectados más allá de quien gobierne.

"Debe perdurar más allá de los gobiernos y cuestiones ideológicas. Eso requiere un gran consenso y una mirada larga si queremos tener resultados. Si no los hay luego será tarde. No cabe la posibilidad de que este Gobierno fracase para que el que venga pueda obtener réditos políticos. No. Si fracasa este Gobierno, ya no habrá manera de revertirlo”, ha advertdio.

Boya ha advertido que España es un país descompensado, con 41 millones de personas viviendo en el 30 por ciento del territorio y seis millones en el 70 por ciento, una situación que ha calificado de "insostenible".

"Estamos ante una tormenta perfecta cuya consecuencia es la disfuncionalidad territorial. Hay muchas zonas rurales donde el sustento básicamente son las pensiones y las prejubilaciones. Y eso tiene una durabilidad escasa por una cuestión biológica”, ha reconocido.

En este sentido ha apuntado que España es de los pocos países europeos que no tienen una ley de cohesión territorial.

“El envejecimiento de las zonas rurales ha aumentado un 30% los últimos años. Y tenemos una población muy diseminada y masculinizada: los pueblos, aparte de perder población, tienen un 76,3% más de hombres que de mujeres. En las ciudades pasa lo contrario: la relación es de 96 hombres por cada 100 mujeres. Otro problema es que la renta rural es un 25% más baja y el riesgo de pobreza más alto" ha señalado.

Boya se ha mostrado partidario de la existencia de un fondo específico para el emprendimiento rural.

"Los tiempos y la inversión en este ámbito son más complejos que en el urbano. Los retornos son más lentos. Es un elemento que puede ser atractivo y contribuir a fijar población. Otra sería la bioeconomía y aprovechamiento de la geotermia y energía solar. Unos mil millones de euros se destinarán a la rehabilitación para la eficiencia energética de edificios. Nos permitirá poner al día nuestro parque de viviendas”, ha avanzado.

El secretario general de Reto Demográfico ha apostado por superar el modelo de territorios que han sido utilizados de una forma muy sectorial, con el monopolio de un único modelo productivo.

Además ha defendido revisar la fiscalidad y facilitar la vuelta a los territorios rurales mediante el teletrabajo y utilizar estos recursos para ponerlos al servicio de una economía competitiva, que permita nuevos espacios de generación de empresas.

Boya también ha apostado por otro tipo de turismo, más sostenible, como ha hecho Francia, que pone en valor el patrimonio, gastronomía y biodiversidad.