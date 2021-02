Río Duero retoma los entrenamientos

Jueves, 04 Febrero 2021 20:09

El Río Duero Soria ha reiniciado en la tarde del jueves la actividad de forma parcial, ya que en el primer entrenamiento no han podido participar ni Manuel Sevillano ni Gerard Osorio, los dos componentes que aún no tienen el resultado definitivo de sus pruebas, así como los jugadores que a pesar de tener test negativo aún no habían recibido a tiempo las altas médicas pertinentes.

En cualquier caso, se trata de una buena noticia, ya que los resultados obtenidos hasta el momento apuntan a que no ha habido nuevos casos de la enfermedad así como la superación de la misma por parte de Xavi Folguera y, además, la rapidez de algunas altas ha permitido adelantar el regreso a los entrenamientos que, a priori, estaban previstos para este viernes.

La sesión de trabajo, ha sido adaptada a la situación, con trabajo por grupos. Si mañana se cumplen los mejores pronósticos, ya con toda la plantilla e incluso con la posibilidad de que regrese Sevillano, se podría dar el paso definitivo al regreso de la normalidad de cara a preparar el partido del próximo fin de semana ante Manacor.