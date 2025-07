El C.D. Golmayo Camaretas ya conoce a sus rivales tras ascensos a regional

Martes, 29 Julio 2025 08:47

Tras la asamblea de la RFCyL de fútbol, se han presentado las diferentes ligas que se disputarán en la comunidad y con ello se han desvelado los rivales de los equipos del C.D. Golmayo-Camaretas.

El C.D. Golmayo Camaretas senior, masculino y femenino, tras su imponente temporada pasada, ya conoce a sus rivales tras su salto de categoría regional.

Están listos para afrontar una nueva temporada, la emoción y el espíritu competitivo están en su punto más alto, y están ya ansiosos por demostrar todo lo que pueden lograr.

El equipo de los chicos, capitaneado por Jesús Higuera, tiene a los siguientes rivales: C.D. Cebrereña, Turégano C.F., C.F. Venta de Baños, entre otros (un total de 17 en el grupo). Sus derbis serán S.D. Uxama, C.D. Calasanz y C.D. San José.

La plantilla femenina, de Alfonso Peral, se enfrentará a: C.D. Aranda Riber, C.D. Quintanar Palacios, C.D. Burgos IFA, etc (un total de 7 en el grupo). Ellas, sin embargo, no disfrutarán de ningún derbi tras el ascenso del San Esteban al quedar terceras debido a la reestructuración femenina (10 ascensos de gonalpi a terce y 7 de doble g a gonalpi la temporada pasada) y la no inscripción del filial del C.D. San José.

Sus ligas comienzan el 14 y el 21 de septiembre, respectivamente.

La entidad balaguera, presidida por Adrián Cabrera, está muy ilusionada con esta nueva andadura.