Convocado el II Snowcross by Desafío Urbión

Domingo, 07 Febrero 2021 07:57

El Ayuntamiento de Vinuesa, con la colaboración del C.D. Desafío Urbión, organizará el próximo 6 de enero la segunda edición del Snowcross by Desafío Urbión.

La vida debe de continuar y es por lo que desde Desafío Urbión siguen apostando por la práctica deportiva al aire libre, cumpliendo, eso sí, todas las medidas de seguridad establecidas en la legislación a su máxima expresión y es por lo que se han decidido a colaborar con el Ayuntamiento de Vinuesa en la organización del II SnowCross by Desafío Urbión que se celebrará el próximo 6 de marzo, en el Punto de Nieve de Santa Inés con salida a las 17:00 horas.

Se cumplirán escrupulosamente todas las medidas COVID establecidas por FEDME por lo que han solicitado la colaboración de todo el mundo, pidiendo, en la medida de lo posible que no se acerque público a la zona de meta, se use de manera obligatoria la mascarilla en todo momento y lugar, así como que se guarde la distancia de seguridad no formando grupos.

La apertura de inscripciones será hoy domingo 7 de febrero a las 12:00 horas en la página https://www.desafiourbion.com/snow-cross.html donde se encontrará la información completa.

Solo hay 100 dorsales y la organización ha advertido que no hay posibilidad ni de ampliar el número ni de inscripciones en el lugar el día de la prueba.