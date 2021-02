Compra venta de acciones en Club de Golf

Lunes, 08 Febrero 2021 16:46

El Club de Golf Soria S.A. ha comunicado a sus accionistas la venta de varias acciones conforme a sus estatutos. La paradoja es que mientras la venta de acción oscilaba alrededor de 10 euros, por una se ha llegado a pagar 3.000 euros.

Actualmente la S.A. ha ofrecido a sus accionistas la posibilidad de abandonar la sociedad-cuota de salida- mediante la entrega de la acción y 1.550 euros por la primera y 200 euros más por cada una de las restantes.

La mayoría de las actuales adquisiciones de acciones las está comprando la sociedad ALPEHISPANA, S.L., que con unas 40 acciones en cartera se ha convertido en el segundo mayor accionistas después de Caja Rural de Soria.

ALPEHISPANA, S.L. compra las acciones a través del abogado Rafael Sempere, que representó a varios accionistas que interpusieron en el juzgado y en la Audiencia recurso contra el cobro de las cuotas obligatorias a los accionistas y que fallaron a favor de la S.A.

La compra de la acción por 3.000 euros a Fernando García, la ha materializado De Miguel, Lafuente, Soto Asociados S.L.P, que es la empresa asesora y que lleva la contabilidad del Club de Golf Soria, S.A.

Fernando García, que ha publicado en este medio varios artículos a favor de un club de golf más integrador y abierto además de capitalizarlo por todos los accionistas y acciones, ha reconocido su sorpresa.

"Es sorprendente. Fue creo por el mes de octubre que me reclamaron dos mil quinientos y pico euros. Les pedí explicaciones sobre la deuda y me respondieron algo así como que no tenían por qué darme mayor documentación", ha manifestado.

Seguidamente, según ha explicado, pidió copia de la convocatoria de juntas en las que figurara como es obligatorio cada año la aprobación de cuotas de los años, del 2016 a 2020, y en este caso no me las dieron "pues no la hay".

Y cuando pidió al presidente del club copia del convenio celebrado para la cesión de los derechos de explotación del campo de golf entre la Fundación de Golf Tierras de Soria y el Club de Golf Soria S.A., recibió la oferta para comprar su acción.