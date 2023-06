Berná defiende su condición de líder en Bizkaia PGAe Open

Miércoles, 21 Junio 2023 08:53

Daniel Berná afronta a partir de este viernes, 23 de junio, una nueva cita cargada de alicientes, entre los que destaca la defensa de su condición de líder de la clasificación general del PGA Spain Golf Tour 2023.

La prueba en cuestión es el II Bizkaia PGAe Open, que se disputará a partir del viernes y hasta el domingo en el Meaztegi Golf de Ortuella, un campo público diseñado por el legendario golfista Severiano Ballesteros, y en el que una de las atracciones será la participación de otro jugador mítico, José María Olazábal.

Al margen de estos valores añadidos, para Berná el mayor acicate es “seguir estando arriba”, puesto que lidera el circuito tras haber conseguido el triunfo en dos de las tres pruebas celebradas hasta ahora: el Campeonato de Madrid de Profesionales PGAe, disputado en el Real Club de Golf Lomas-Bosque de la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, y el Campeonato de España PGA de dobles, formando pareja con José Manuel Pardo en el Izki Golf, otro recorrido diseñado por Seve Ballesteros.

Para conseguir su objetivo, el jugador del Club de Golf Soria deberá recuperar su mejor juego tras dos torneos celebrados en Andalucía en los que no se ha acabado de encontrar a gusto, en especial el Alps de Andalucía, prueba del Alps Tour celebrada en el Isla Canela Links de Ayamonte (Huelva) y en la que no logró superar el corte.

“Fue una semana rara, en la que comencé mal y ya no me concentré ni jugué bien”, admitía Berná, quien sin embargo valoraba el hecho de que solo es “el segundo corte que fallo este año, cuando el año pasado por estas fechas no había pasado casi ninguno”, ha precisado..

El Bizkaia PGA Open será la cuarta prueba del circuito PGA Spain Golf Tour 2023 y contará con la participación de más de 140 profesionales.