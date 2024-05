Javi Moreno: "Después de lo de Cáceres, hemos conseguido reponernos"

Domingo, 19 Mayo 2024 20:52

El entrenador del Numancia, Javi Moreno, ha resaltado que su equipo ha dado un paso adelante en esta eliminatoria y ha conseguido levantarse tras la debacle de Cáceres, una situación que resulta muy complicada.

Javi Moreno, en su comparecencia ante los medios tras el pase a final de play off por ascenso a Primera RFEF, ha reconocido estar feliz por los jugadores y ha calificado al Utebo como un buen equipo.

“Sabiamos que iba a ser un partido muy difícil, pero en líneas generales hemos estado más acertados que ellos. Hemos tenido muchas ocasiones y al final somos hemos marcado dos. Pero hemos tenido cinco ocasiones muy claras, incluso para ponernos por delante y estar más tranquilos”, ha señalado.

Moreno ha reconocido que la ventaja mínima siempre te deja la incertidumbre si el equipo rival puede acertar en cualquier acción, pero con el segundo gol se ha cerrado la eliminatoria.

El entrenador rojillo ha subrayado el buen trato de balón que tiene el Utebo y su equipo ha hecho todo lo posible para que el equipo aragonés no estuviera a gusto en Los Pajaritos “y lo hemos conseguido”.

“El equipo ha dado un paso al frente a nivel físico; se han vaciado y estoy muy contento. Después de la hostia que nos llevamos en Cáceres, la manera que se han repuesto en estos dos partidos tiene mucho mérito. Les he dicho a los jugadores que era muy difícil y que estoy muy contento por ello”, ha subrayado.

Javi Moreno ha señalado que harán todo lo posible en los dos próximos partidos para ascender a Primera RFEF.

Además ha agradecido el apoyo de la afición en Los Pajaritos, tanto a la que ha acudido al estadio durante toda la temporada como a los que se han sumado en este domingo en la eliminatoria frente al Utebo.

Moreno ha deseado que en el siguiente partido se vuelva a llenar Los Pajaritos y la plantilla numantina sienta el aliento de la afición.

“Reponerse de un palo tan fuerte como el de Cáceres en una eliminatoria donde nos han exigido tanto como el Utebo, es de agradecer que los jugadores estén con ese compromiso”, ha resaltado.

Moreno ha reconocido que ha insistido a sus jugadores que si se metían atrás al final sufrían. “Les he dicho en la charla que si salíamos a empatar, íbamos a perder”, ha sentenciado.

Por su parte, el entrenador del Utebo, Juan Carlos Beltrán, ha reconocido que a su equipo le ha faltado más precisión con balón, con excesivas perdidas “a veces con errores no forzados para lo que es un partido de este nivel.

“El Numancia ha estado muy bien; nos han apretado en las zonas donde nos hacían más daño. Y no hemos conseguido tener la fluidez con el balón que tenemos habitualmente. A partir de no estar precisos, el partido se ha complicado mucho. Nosotros necesitamos dominar mucho el juego para poder crear peligro y hoy no hemos conseguido ese dominio”, ha reconocido.

El entrenador del equipo aragonés ha señalado que el Numancia ha sido justo vencedor, al generar más ocasiones de peligro, que es lo que cuenta.