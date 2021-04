Huerta: "En Ferrol hay que ganar o ganar"

Domingo, 25 Abril 2021 15:29

El entrenador del Numancia, Alex Huerta, ha reconocido que este domingo la suerte se ha decantado a favor del Numancia. A partir de mañana pensará en la final en Ferrol, un partido que "tenemos que ganar o ganar".

El entrenador rojillo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al encuentro, saldado con victoria numantina por tres goles a cero frente al Compostela, que la pegada podría ser uno de los factores del triunfo, en un partido en el que, a su juicio, su equipo ha entrado bien pero que le ha costado adaptarse ante uno de los rivales con más posesión.

"Hemos dado un paso adelante en la segunda parte, estirar el terreno de juego y jugar más a ida y vuelta. El partido se podía haber ido a un resultado más abultado", ha resaltado.

En cuanto a la fortuna que ha tenido hoy su equipo, Huerta ha señalado que la suerte puede decantar la balanza pero tiene claro que desde hace tiempo se decanta del lado contrario al Numancia,

"Jara ha hecho un partido sobrio y no es fácil. Lo conozco desde mi etapa en el filial, da seguridad y ha hecho un partido notable porque la inactividad para un portero no es fácil", ha recalcado.

Huerta ha subrayado que ahora, por primera vez, se puede hablar de finales, a la espera de lo que pasa esta tarde con el Deportivo.

"Es un formato de competición con la que no estoy de acuerdo al partir con desventaja, en Ferrol tenemos que ganar o ganar, no es una situación justa cuando los contextos de los grupos son distintos. Nos vamos a jugar en un partido toda la temporada", ha resaltado.

El entrenador numantino ha apuntado que su equipo está bien psicológicamente, tiene estabilidad y una idea más clara de lo que quiere.

"Es el momento que más seguridad me transmite. Espero que a Andrés le venga bien el gol en lo individual. No podemos obligar a Asier Benito a hacer gol constantemente. Ha trabajo mucho. Creo que desde el último partido de la primera fase no dejábamos la portería a cero, somos el segundo equipo menos goleado del grupo, sólo por debajo del Depor, me preocuparía más si nos generaran ocasiones", ha manfiestado.

Por su parte, el entrenador del Compostela, Iglesias ha declarado en rueda de prensa que el Numancia tiene mucha pegada pero el partido, a su juicio, ha estado condicionado por el penalti señalado a favor del equipo soriano en el mínuto tres.

"En dos minutos hay un penalti en el área del Compostela y dos minutos después hay otro clarísimo y tendríamos opción de reiniciar el partido", ha señalado.

En el cómputo general, en la segunda parte, según el entrenador del equipo gallego, el Numancia ha sido más incisivo, pero en la primera mitad las llegadas fueron de su equipo.

"Ellos han llegado dos veces, el segundo gol es mala suerte al desviar el balón y nosotros en el área no hemos estado acertados. Estoy contento con la imagen del equipo, no es fácil venir a este campo y quitarle la pelota al Numancia, nos faltó tener más tiempo el marcador igualado. Nos ha faltado profundidad y gol, aprovechar las que tenemos", ha recalcado.