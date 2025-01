Calle desea que el Numancia mantenga en Santiago versión de últimos partidos de 2024

Viernes, 10 Enero 2025 20:25

El entrenador del C. D. Numancia, Aitor Calle, ha deseado que su equipo mantenga la versión ofrecida en los dos últimos partidos de 2024 en el reencuentro con la competición en Santiago de Compostela.

Calle ha ofrecido hoy la primera rueda de prensa de 2025 en la previa del partido que el equipo soriano jugará ante la S. D. Compostela el próximo domingo en el Multiusos de San Lázaro Vero Boquete.

La rueda de prensa no ha escapado de la actualidad numantina, que pasa por la noticia de que Óscar De Frutos y Diego Royo pasarán por el quirófano la próxima semana para solventar sus problemas en la rodilla.

“No tener a todos los efectivos supone un problema y no queda otra que buscar soluciones. Son dos centrales que ya se conocían, muy importantes, que llevan mucho tiempo jugando juntos, y eso se nota evidentemente, pero, repito, hay que buscar soluciones”, ha destacado Calle, que ha incidido que «hasta que no les operen no sabremos la previsión de los plazos de recuperación, ya que en el caso de Diego Royo deben ver realmente el alcance del problema, y en el caso de Óscar también habrá que ver cómo se aborda la operación de menisco”.

La primera solución pasa la rápida llegada del italiano Fabrizio Danese, si bien un proceso gripal le impedirá estar disponible el próximo domingo.

Calle ha querido agradecer “la disposición y profesionalidad de Aitor Seguín”, que tras perder protagonismo dentro del equipo en los últimos meses y ser una posición bien cubierta ha sido el jugador que saldrá del equipo para poder inscribir a Danese.

“Aitor ha entendido que la situación es de verdadera necesidad para cubrir la baja de los centrales, tenía que ser nuestra prioridad, y espero que pueda encontrar rápido equipo para tener oportunidades en lo que resta de temporada”., ha manifestado el técnico rojillo.

En cuanto al rival de esta jornada, Calle ha estimado que “hay mucho que hablar por su potencial”.

"Me gusta mucho, es difícil de contrarrestar, aunque le costó empezar el curso a pesar de que hicieron una apuesta fuerte por la cantera y gente de la zona con mucha calidad", ha señalado.

Después, tras "la Copa Federación en la que jugaron la final, hubo un antes y un después, con un cambio notable, insuflados de moral y confianza. De hecho, lleva cinco encuentros en casa sin perder, cuatro victorias y un empate”, ha destacado Calle.

“Hemos entrenado bien y veo al equipo con ganas de darle continuidad a como terminó el 2024”, ha resaltado.

Calle también ha querido felicitar al Pontevedra por su paso de ronda en la Copa del Rey que ahora le hará medirse nada menos que ante un gran equipo como el Getafe.

"Tiene mucho mérito, les felicito. No me sorprende, ya dije que es un equipo de categoría superior. Lo veo con mucha envidia sana, ojalá hubiéramos podido estar ahí, porque van a vivir momentos muy bonitos", ha asegurado el técnico soriano.