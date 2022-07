"Numancia" abre la Feria del Teatro

Martes, 19 Julio 2022 16:08

La segoviana Nao D'Amores inaugurará la Feria de Teatro de Castilla y León con el montaje 'Numancia', coproducido junto a la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Serán las primeras de las 47 compañías (43 en el programa oficial y 4 en las actividades paralelas) que actuarán en Ciudad Rodrigo entre 23 y el 27 de agosto, en su vigesimoquinto aniversario, con 15 estrenos y más de 60 funciones.

Las formaciones castellanas y leonesas vuelven a ser mayoritarias, con 16, entre representantes de otras nueve comunidades españolas, de Brasil y de Portugal, país que ha elegido la cita como espacio prioritario para promocionar sus artes escénicas en España.

La variedad de formatos, géneros, estilos y lenguajes, con propuestas para todo tipo de públicos, se impone en una programación que intensifica la oferta de artes de calle y acentúa su dimensión internacional tras dos años condicionados por la pandemia.

La Feria de Teatro de Castilla y León celebrará su vigesimoquinto aniversario con un cartel que ratifica su condición de principal mercado las artes escénicas del occidente peninsular.

43 compañías procedentes de 10 comunidades autónomas españolas y de Portugal integran el programa oficial, y el 70 por ciento corresponde a propuestas de ese territorio.

Además de 15 castellanas y leonesas (más de un tercio del total), se acentúa la dimensión internacional de la Feria con la presencia de 7 compañías portuguesas, se mantiene la colaboración con la Junta de Extremadura, que aporta otras 5, y de Galicia llegarán 3.

Del resto del territorio nacional estarán representadas Cataluña, con 4; Andalucía y Madrid, con 3; Comunidad Valenciana, con 2; y Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco, con una en cada caso. En la programación paralela participarán otras 4 formaciones, una más de Castilla y León, otra de Valencia, una gallega y una de Brasil.

El programa diseñado para esta 25 edición ha sido presentado hoy por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, acompañado por el presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, Francisco Javier Iglesias; el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, y el director de la Feria de Teatro de Castilla y León, Manuel González.

En las más de 60 funciones que integran la programación conviven distintas disciplinas escénicas, variados lenguajes artísticos y diversos formatos, con ejemplos de danza, títeres, circo, magia y teatro clásico y contemporáneo, que dan pie a 14 trabajos de calle y 30 de sala, a menudo multidisciplinares y que rompen las fronteras entre géneros. Todo ello enfocado a todo tipo de públicos con montajes para la primera infancia, público infantil y familiar, jóvenes y adultos, y líneas argumentales que conectan con la actualidad y la realidad social.

El Teatro Nuevo Fernando Arrabal, el Espacio Afecir, la Sala Tierra y el Espacio en Rosa servirán de escenario a las propuestas junto a distintos edificios históricos mirobrigenses, ya que la Feria brinda un escaparate a la riqueza arquitectónica de Ciudad Rodrigo gracias a la programación en lugares como los patios del Palacio de Montarco, de Los Sitios y del Colegio Santa Teresa-La Providencia, las plazas del Buen Alcalde, Herrasti y del Conde, los parques de La Glorieta y La Florida, los Jardines de Bolonia y los entornos de la muralla mirobrigense.

Compañías de diez comunidades españolas

Las compañías de Castilla y León estarán presentes en todas las franjas de programación desde la misma inauguración en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo, que correrá a cargo de la segoviana Nao D'Amores con su obra 'Numancia', coproducida junto a la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Teloncillo ('Coser y cantar'), Miguel de Lucas ('Hay un mago en ti'), Spasmo ('La mejor obra de la historia'), Los Absurdos ('Von Lustig'), La Pequeña Victoria Cen ('Disculpa si te presento como que no te conozco'), Circk About It ('Loop') y Teatro de Poniente ('El manuscrito de Indias') mostrarán también sus últimos espectáculos en Ciudad Rodrigo.

A ellas se sumarán otras siete compañías de la Comunidad que participan por primera vez en la Feria: Esa Gente ('Blop'), Gata por Liebre ('Una de cal'), Compañía de Investigación Teatral H el Arte ('Lo siento, no era yo'); Teatro Consentido ('Champán por las tetas'), Atrote Teatro ('Los panes y los peces'), Producciones 4'33'' ('Historia de un invento para contar historias') y Alúa Teatro ('El gran Cáliban').

Además, la programación paralela contará con la instalación poético- sonora 'Versos que anidan', de la zamorana Baychimo.

La amplia representación de las artes escénicas del occidente peninsular incluye cinco propuestas extremeñas ('Quién se llama José Saramago', de Karkik Danza & Teatro Das Beiras; 'Ambulantes', de Z Teatro; 'Amalia y el río', de Guirigai; 'El gran circo de la vida', de Teatrapo, y 'Femmes', de María Lama) y tres gallegas ('La lengua de las mariposas', de Sarabela; 'Alas para Álex', de Baobab, y 'Las que limpian', de A Panadaría).

Viu al Teatre ('Hop!'), Circo Los ('Kasumay'), Pepa Plana ('Si tú te vas') y Las Raras ('EmpodeRaras') integran la selección catalana; El Aedo ('La metamorfosis de Gregor'), La Maquiné ('Estación Paraíso') y Las Niñas de Cádiz ('Las bingueras de Eurípides'), la andaluza; y Dos Hermanas Catorce ('Atra Bilis'), Generación Artes ('El guardián de las palabras') y Teatro a Bocajarro ('El muerto disimulado'), la madrileña.

La valenciana La Monda Lironda, con 'Una casa en las alturas'; la aragonesa Capicúa Circo, con 'Nüshu'; la castellanomanchega Albacity Corporation, con 'Cid' (en colaboración con La Musgaña), y la vasca El Mono Habitado, con 'La buena letra', completan el cartel oficial de la 25 Feria de Teatro de Castilla y León.

En la programación paralela, además de Baychimo, estarán la gallega Trécola, con la instalación 'Xiraparus'; la brasileña PlastikOnírica, con un repertorio de lambe lambe, y la valenciana Produccions Scura, que regresa como invitada, tras alzarse con el Premio del Público en la última edición precovid, con el espectáculo pirotécnico y musical 'Cavaldeath' para clausurar en un fin de fiesta del 25 aniversario repleto de luz, color y sonido.

Portugal estrecha lazos con la Feria a través de DGARTES

La participación lusa en la Feria de Teatro de Castilla y León se incrementa con la implicación del DGARTES (Direção-Geral das Artes, organismo del Ministerio de Cultura de la República Portuguesa), que ha elegido la Feria de Teatro de Castilla y León como espacio prioritario para la promoción de las artes escénicas en España. Del país vecino proceden siete compañías: Este Estaçao Teatral ('Los tres mosqueteros'), Erva Danhina ('Rasto'), Lafontana ('Tuk-Tuk'), Circolando/Trupe Fandanga ('Qubim'), Kopinxas ('Trans(h)umância'), Coração nas Mãos ('Té de las cinco') y Teatro Das Beiras en la mencionada coproducción junto a Karlik Danza en torno a Saramago.

La alianza con Portugal se plasma también en los convenios con el mercado de Fundão —que garantiza la presencia de tres compañías de Castilla y León en su Feira Ibérica de Teatro, único mercado escénico del país—, y otro que se firmará próximamente con el Festival dos Canais de Aveiro.

Quince estrenos y centenarios de Saramago y Nebrija

El capítulo de primicias de esta edición incluye un total de 15 estrenos, 7 de ellos absolutos: 'Blop', de Esa Gente; 'Disculpa si te presento como que no te conozco', de La Pequeña Victoria Cen; 'Nüshu', de Capicúa Circo; 'La metamorfosis de Gregor', de El Aedo; 'Estación Paraíso', de La Maquiné; 'Hop!', de Viu al Teatre, y 'Ambulantes', de Z Teatro. Además se presentarán por primera vez en castellano 6 espectáculos: 'Una casa en las alturas', de La Monda Lironda; 'La lengua de las mariposas', de Sarabela Teatro; 'Alas para Álex', de Baobab; 'Si tú te vas', de Pepa Plana; 'Trans(h)umância', de Kopinxas, y 'Tuk-Tuk', de Lafontana; y otros dos son estrenos en España, 'Rasto', de Erva Danhina, y 'Té de las cinco', de Coração nas Mãos.

El afán de renovación en la oferta de la Feria da pie a que 23 de las 43 compañías seleccionadas para el programa oficial actúen por primera vez en Ciudad Rodrigo y varias de las seleccionadas sean de reciente creación. En cuanto a los espectáculos, el 80 % no se han visto aún en Castilla y León.

La actualidad de las propuestas se refleja también en los argumentos y en espectáculos que conmemoran dos efemérides culturales de este año: el centenario del nacimiento del escritor portugués José Saramago, con la coproducción de Karkik Danza & Teatro das Beiras 'Quién se llama José Saramago'; y el quinto centenario de Elio Antonio de Nebrija, cuya vida recuerda la puesta en escena de Denis Rafter del montaje infantil 'Elio y Eloísa'.

Programación especial para niños y niñas, jóvenes y profesionales

Los niños y niñas se convertirán un año más en público prioritario de la Feria.

Además de los espectáculos concebidos para la infancia, el programa específico Divierteatro recuperará en el vigesimoquinto aniversario algunas de las actividades y actuaciones más exitosas realizadas en distintas ediciones. La plaza del Buen Alcalde se transformará para acoger esta propuesta lúdica, pedagógica y festiva en distintos espacios dedicados a la creatividad, a actividades manipulativas y al juego dramático, dinamizados por monitores de Ciudad Rodrigo. El público joven también contará con propuestas propias, con cursos de animación teatral y de percusión escénica, que darán lugar a un pasacalles musical de teatro inmersivo y comunitario.

Como mercado de artes escénicas, la programación para profesionales incluirá presentaciones de compañías de Castilla y León, encuentros de circuitos y redes, presentaciones de estudios y publicaciones y distintas convocatorias de intercambio de experiencias. La presencia de profesionales de la gestión cultural, programación, distribución y producción escénica permite que la Feria de Teatro de Castilla y León cumpla con su propósito dinamizador del sector, avalado por los datos. En los cuatro meses posteriores a la pasada edición, el 94 % de las compañías cerraron contratos a raíz de su participación en la cita mirobrigense, con un impacto económico en cachés de casi 1,4 millones de euros, casi el doble que en 2020. A esto se suma la repercusión en Ciudad Rodrigo, que —según un estudio de la Coordinadora de Artes Escénicas (Cofae) elaborado por la Universidad de Deusto— supone un impacto directo de más de 2,3 millones de euros.

Además de una exposición fotográfica de José Vicente en torno a los momentos previos a la salida a escena de los artistas, titulada «Desde el alma», entre las actividades paralelas también se mantiene la habitual entrega de los Premios Rosa María García Cano, que celebran su undécima edición en memoria de la que fuera directora de la Feria. Además se convocará el Premio del Público, que se fallará al finalizar la edición, y, como novedad, se creará el Premio 'Provincia a Escena' de la Diputación de Salamanca, que se otorgará al mejor espectáculo infantil y familiar o para todos los públicos.

El trabajo ganador de este galardón formará parte del Festival Provincia a Escena, organizado por la institución provincial.

La Feria de Teatro de Castilla y León está organizada por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y coordinada por la Asociación Cultural Cívitas Animación, con la colaboración de Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Diputación de Salamanca y el apoyo del INAEM, la Junta de Extremadura, Asociaciones Federadas de Empresarios de Ciudad Rodrigo (Afecir), la Dirección General de las Artes del Gobierno de Portugal y Cofae.