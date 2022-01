Lucas garantiza normalidad en regreso a las aulas

Viernes, 07 Enero 2022 13:22

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha asegurado que el sistema educativo de Castilla y León no sufrirá por posibles bajas de docentes por Covid 19 en el regreso a las aulas el próximo 10 de enero, ante la poca incidencia y el sistema implantado por la Junta al inicio de la pandemia.



Lucas ha resaltado, a preguntas de los periodistas en la presentación de la candidatura del PP de Soria a las Cortes regionales, que el pasado 5 de enero no existía un volumen "inasumible" de bajas, ya que de 35.000 docentes en la Comunidad, sólo habían tramitado baja 50.

En este sentido ha recordado que la Consejería de Educación ya implementó un sistema de sustituciones "rápido y eficaz" en el inicio de la pandemia, al apostar desde el inicio por la presencialidad de la educación en las aulas.

"Hicimos el sistema de las listas ampliadas a las que se presentaron 10.000 personas de todo el territorio de Castilla y León para cubrir puestos en nuestra comunidad. Era uno de los elementos que teníamos que cuidar porque apostábamos por la presencialidad total. Y ello conllevaba una gestión de bolsas que quizá otras comunidades autónomas, que no apostaron por presencialidad, tengan ahora ese problema pero nosotros nos anticipamos", ha explicado.

Por ello, Lucas ha transmitido tranquilidad a las familias por las posibles bajas de docentes, ya que se cubrirán con agilidad.

En cuanto a las cuarentenas, Lucas ha asegurado que la Junta siempre ha sido respetuosa con los acuerdos adoptados en la Conferencia Interterritorial de Salud o en la Comisión de Salud y ha reconocido que circuló un borrador, que el Ministerio ha negado, donde se planteaba que los menores de 12 años que no hubieran sido positivos y contacto estrecho, no necesitarán cuarentena en las aulas.

Lucas ha resaltado que la Junta sigue apostando por implantar lo que transmita el Ministerio de Sanidad, de tal forma que el consejero de Sanidad es partidario de seguir realizando las cuarenenas que se han venido haciendo hasta ahora.

"Hay que aclarar que no se cuarentenan todas las aulas. Los menores de 12 años, como están con el metro y medio y con la mascarilla, solamente se cuarentenan si los contactos estrechos han sido positivos", ha advertido.