La Junta impulsará su compromiso con el enfoque "Una sola Salud"

Viernes, 18 Octubre 2024 14:21

La Junta de Castilla y León trabajará en la actualización de los protocolos de coordinación entre las consejerías de Sanidad y Agricultura para impulsar su compromiso con el enfoque “Una sola Salud” (”One Health”), promovido desde la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así lo han transmitido hoy los consejeros de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y de Sanidad, Alejandro Vázquez, en el marco de la visita que han realizado a las instalaciones que la empresa farmacéutica MSD posee en la provincia de Salamanca.

Esta visión, que cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), busca que los actores públicos y privados con responsabilidad en materia de sanidad humana, animal y ambiental, asuman que las tres deben afrontarse de forma integrada.

Esta postura responde a que el 60 % de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos tienen su origen en los animales y a que en las últimas tres décadas se han detectado más de 30 nuevos agentes patógenos humanos, el 75 por ciento de los cuales tiene origen animal.

Por ello, desde el Gobierno autonómico, pionero en defender este enfoque y aplicarlo a sus políticas, se va a trabajar en potenciar iniciativas coordinadas que mejoren, actualicen y fortalezcan la colaboración y cooperación entre ambos departamentos, y que sirvan para abordar los desafíos a los que se enfrenta en estos momentos la salud pública.

Entre ellos se encuentran la mayor interacción social y la movilidad geográfica de personas, animales y mercancías, el cambio climático o las enfermedades emergentes.

El protocolo que se pretende actualizar fue establecido en 2012 y renovado en 2016.

Los contenidos abordan la ejecución de los programas de control, vigilancia y erradicación de las enfermedades; velan por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria y bienestar animal; y la prevención para evitar la aparición de nuevas enfermedades; o la reducción del uso de antibióticos que minimice el riesgo de resistencias antimicrobianas.

Tanto González Corral como Vázquez han agradecido el trabajo que realizan los profesionales de las dos consejerías en el objetivo de luchar bajo el concepto 'Una sola Salud'. Entre estos se encuentran profesionales de la salud humana (médicos, enfermeras, epidemiólogos, trabajadores de la salud pública, etc.), de la salud animal (veterinarios, trabajadores agrícolas y ganaderos, etc.), del medioambiente (biólogos, ecólogos, expertos en vida silvestre, etc.) así como de otras áreas del conocimiento.

MSD

Como destaca la propia OMS, el papel de los agentes privados es esencial.

Precisamente, un ejemplo del importante papel que juega el ámbito privado en esa visión de ‘Una sola salud’, es la empresa que han visitado esta mañana los dos integrantes del Gobierno de Castilla y León.

Y es que los cuatro campus que la empresa norteamericana MSD, creada en 1891 y considerada una de las siete farmacéuticas más importantes del mundo, posee en la provincia de Salamanca (Carbajosa de la Sagrada y Moríñigo) son un referente mundial en la fabricación de vacunas animales, especialmente en lo que respecta a aves y especies de acuicultura, llegando a producir 60.000 dosis al año y exportar a un total de 75 países.

La empresa cuenta con más de 400 empleados directos en estas instalaciones, el 59 % de ellos son mujeres, y contempla inversiones anuales de alrededor de 5 millones de euros.