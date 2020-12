La Junta duplicará test de antígenos

El presidente Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado que, con el objetivo de frenar los contagios de esta segunda ola, la Junta de Castilla y León duplicará los test de antígenos de segunda generación.

Con más de 20.000 pruebas de este tipo a la semana, ya es la cuarta comunidad de España que más realiza, con lo que el compromiso será superar las 40.000.

“Será el primer test que se realice en atención primaria, atención continuada y urgencias hospitalarias”, ha explicado el presidente en el Parlamento regional.

Asimismo, Fernández Mañueco ha explicado que Castilla y León sigue en una situación complicada debido a la fuerza de la pandemia en esta segunda ola, pero que se está afrontando con una mejor preparación, gracias al gran esfuerzo que se está realizando en el ámbito sanitario, y también con una mejor coordinación.

En este punto, el presidente ha destacado que se podría haber mejorado esa coordinación si se hubiera contado con las herramientas jurídicas que se llevan pidiendo desde hace meses.

Así, ha recordado que la Junta de Castilla y León pidió con insistencia criterios comunes para dar respuesta a problemas comunes, así como una herramienta jurídica que fuera eficaz para afrontar la pandemia, a medio camino entre la normativa ordinaria actual, que está desfasada, y el estado de alarma.

Finalmente, el Gobierno de España, optó por decretar el estado de alarma el 25 de octubre, aunque “lo hizo de manera precipitada y dando la responsabilidad a las comunidades autónomas cuando ya estábamos en un nivel de alerta de máximo riesgo”.

Así, ha afirmado que es poco comprensible atribuir a las Autonomías la responsabilidad casi exclusiva de afrontar la segunda ola de la pandemia, y que el Gobierno sólo actúe “a demanda” de las Comunidades, justificándose con la llamada “cogobernanza”.

Por ello, ha pedido al Gobierno de España que asuma la función de liderazgo que la Constitución le encomienda, sobre todo ante una crisis de salud pública mundial.

“El Gobierno de la Nación no puede estar ausente ni ponerse de perfil para socializar culpas o mancomunar responsabilidades. Como tampoco puede caer en el otro extremo, de querer acaparar todo el protagonismo”, algo que sucedió en los primeros meses de la pandemia.

No obstante, Fernández Mañueco ha asegurado que Castilla y León ha actuado siempre con lealtad y responsabilidad, aunque le hubiera gustado tener al Gobierno de España más cerca de las comunidades autónomas, en su competencia de coordinación en una pandemia que afecta a toda España y a todo el planeta.

“Cuando hemos trabajado todos juntos, con coordinación, todo ha funcionado mejor y todos, las personas, las familias, las empresas y el tejido social, han comprendido mejor los mensajes y las medidas”, ha afirmado. Como ejemplo, así ha ocurrido con el inicio del curso escolar, los rastreadores militares, la vigilancia de los cuarentenados, el control de las perimetraciones de municipios y de la Comunidad, el reparto de mascarillas, la desinfección de residencias y calles, los grupos de trabajo para la Navidad, las estaciones de esquí y para el calendario de vacunación de gripe o para preparar la vacunación covid…

Tras reconocer que también la Junta ha podido cometer errores, e insistir por ello al Gobierno que sería necesario cuanto antes una evaluación independiente, el presidente ha asegurado que las actuaciones de Castilla y León se han basado siempre en el análisis de los datos, atendiendo las recomendaciones de los expertos, y con todas las herramientas que tenía a su alcance.

Así, el sistema sanitario de Castilla y León está respondiendo, aun con tensiones fuertes en algunos centros sanitarios, trabajando en red, gracias a los profesionales sanitarios y las medidas adoptadas. Y la tendencia de los últimos días es de bajada del número de contagios, de la incidencia acumulada y de la ocupación hospitalaria.

Golpe tras golpe

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, aseguró hoy que Castilla y León lleva desde marzo “soportando golpe tras golpe” y siendo la Comunidad más castigada por la pandemia, mientras la Junta y su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, no hacen autocrítica.

“Algo deben de estar haciendo mal”, reflexionó Tudanca durante la comparecencia de Mañueco en las Cortes.

“Compruebo entristecido que no hay menor asomo de autocrítica. Que lejos de sentarse a pensar qué está fallando, qué están haciendo mal para que los castellanos y leoneses estén sufriendo tanto, usted lo único que hace es tratar de hacer propaganda, pero no cuela”, remarcó Tudanca.

En este sentido, se preguntó “¿por qué esta obsesión?” cuando no ha habido presidente autonómico en España con tanta ayuda y colaboración, “con tanta lealtad y responsabilidad” por parte de todos. “Tampoco hay nadie que haya dilapidado tanto capital en tan poco tiempo”, subrayó.

Tudanca, quien destacó en su intervención el valor de la “empatía” y reconoció la labor de tantos para luchar contra la pandemia, recordó que “hoy Castilla y León sigue siendo la Comunidad con mayor incidencia de España” y “alguna razón habrá para esto”.

En concreto, el líder de los socialistas explicó que el sistema sanitario, ya débil, está “saturado y sus profesionales, al límite” y, la Junta, en lugar de ayudarles les modifica sus condiciones laborales para quitarles derechos.

En este punto, se refirió a las declaraciones de este colectivo que aseguraban que “Castilla y León no merece tener un presidente que no cumple sus promesas, que miente y que se ríe y conspira contra los empleados públicos y contra la población”, para añadir que “tienen razón. No se merecen esto, los castellanos y leoneses no se merecen un presidente como usted”.

También, recordó que la Junta ha mentido en el número de rastreadores; ha presumido de una campaña de la gripe “plagada de desastres” y han dejado sin ambulancias a las residencias, entre otros.