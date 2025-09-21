La Junta destaca liderazgo de Castilla y León en enoturismo dentro de la oferta turística especializada

Domingo, 21 Septiembre 2025 08:29

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha clausurado la II Gala ‘Vinoinfluencers World Awards’, un evento de alcance mundial que se ha celebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes y que ha reunido a más de un centenar de creadores de contenido sobre el mundo del vino y el enoturismo procedentes de treinta países diferentes.

Un evento especializado, apoyado y financiado por el Ejecutivo autonómico en el que Blanco ha entregado el premio en la categoría ‘Nos Impulsa Castilla y León’, una de las diez en las que se ha reconocido la labor de estos profesionales.

Durante su intervención, Blanco ha recordado que la Junta ha enmarcado este proyecto en su estrategia de promoción internacional, con el objetivo de posicionar la Comunidad como referencia mundial de un turismo de calidad y referente del enoturismo a nivel mundial.

En este sentido, ha declarado que constituye una oportunidad excepcional, teniendo en cuenta que Castilla y León ostenta el liderazgo en materia de enoturismo, con nueve rutas del vino certificadas por ACEVIN en España: Arlanza, Arribes, El Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda, Sierra de Francia, Toro y Vino de Zamora, sin olvidar que Castilla y León es tierra de grandes vinos, donde se puede presumir de contar con diecisiete denominaciones de origen protegidas, con prestigio y reconocimiento internacional.

Este liderazgo se materializa, año a año, en los buenos resultados turísticos y en el posicionamiento de la Comunidad. Castilla y León se sitúa a la cabeza en enoturismo de España, tanto desde el punto de vista de la oferta, con nueve rutas del vino certificadas, como desde el punto de vista de la demanda, como así lo atestiguan los más de 627.000 visitantes de estas rutas durante el año 2024, con un crecimiento del 3,24 por ciento respecto a 2023, año en el que ya se superó la cifra de los 600.000 visitantes.

‘2nd Vinoinfluencers World Awards’

En este contexto, la vicepresidenta ha puesto en valor la celebración en Castilla y León de Gala ‘2nd Vinoinfluencers World Awards’, que contribuirá a incrementar la notoriedad y visibilidad de la Comunidad como destino turístico de calidad y referente del enoturismo, tras el éxito de participación y repercusión de la primera edición, celebrada el pasado año, que alcanzó una audiencia de más de 16 millones de personas procedentes de 55 países, a través de más de 60 medios de comunicación, con un amplio seguimiento de audiencia.

Esta segunda edición de ‘Vinoinfluencers World Awards’ ha reunido a más de cien vinoinfluencers y creadores de contenido procedentes de una treintena de países, sobre todo de Estados Unidos, Brasil, Portugal, Italia, Francia, México y China, pero también con profesionales de países como Suecia, Luxemburgo, Argentina, Dinamarca o Canadá, entre otros.

Los vinoinfluencers españoles proceden de nueve comunidades diferentes.

Este año, los participantes han recorrido durante dos días las Rutas del Vino de Castilla y León y han ampliado su radio de acción enoturística y cultural. Desde el pasado 18 de septiembre, los creadores de contenido han visitado diferentes bodegas, así como los recursos turísticos más reconocidos y reconocibles del territorio, de igual forma que las ciudades patrimonio mundial de Salamanca, Ávila y Segovia, y territorios vinícolas como Arribes del Duero, la provincia de Zamora y la comarca de El Bierzo, con un compromiso claro de apoyar y convertir estas zonas en motores de dinamización turística y cultural a nivel internacional.

Este recorrido por la oferta enoturística de Castilla y León concluye en la gala de entrega de premios que se ha celebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes, que ha contado con un jurado internacional formado por expertos y profesionales del mundo del vino y la enogastronomía, así como otros relacionados con la comunicación y la divulgación del enoturismo.

Los galardonados en la gala han sido:

1. Categoría #Winestyle: Cristina Sant'Anna @crissantanna (Brasil)

2. Categoría #WineTravel: Georgia Panagopoulou @wine.gini (Grecia)

3. Categoría #Winemarketing: Bárbara Martinez @barbireando (España)

4. Categoría #Winecomunicator: Sonia C. Holland @sonalholland_masterofwine (India)

5. Categoría #Wineconsultor: Andrew Pietro Fich Pincott @affordablewinehunter (Reino Unido)

6. Categoría #Wineevents: Ruth Amaya @ruthamaya.sherry (España)

7. Categoría #Wineeducator Innovation: Carlos Manuel Torralba Guzmán @cmtorrealba (Venezuela)

8. Categoría #WineSommelier: Jonathan Staunton @winelistguy (Irlanda)

9. Categoría #WineGastro: Janin Barboza @janinbarboza (España)

10. Categoría #Wine Nos Impulsa Junta de Castilla y León: Antonio Jesús Pérez Reina y María Remedios Navarro Martín @akatavino (España)