La Junta consolida su red de formación digital rural gracias a colaboración con asociaciones locales

Miércoles, 10 Septiembre 2025 08:20

La Junta de Castilla y León continúa reforzando su compromiso con la transformación digital inclusiva en el medio rural a través del programa CyL Digital Rural.

Este martes, el viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, ha visitado la localidad burgalesa de Presencio, donde se desarrolla el curso ‘Saca el máximo partido a tu WhatsApp’, organizado en colaboración con la Asociación de Mujeres Rurales de Burgos AURA FADEMUR.

La iniciativa pone de relieve el papel fundamental que desempeñan las asociaciones en el acercamiento de la tecnología a colectivos con mayores barreras de acceso, como habitantes del medio rural, personas mayores o desempleados.

El viceconsejero ha recordado que “la oferta formativa de la Junta abarca desde competencias básicas, como la gestión de citas médicas a través de SACyL Conecta o el uso de aplicaciones bancarias, hasta áreas de vanguardia como inteligencia artificial, redes sociales o herramientas digitales para pymes”. Todo ello con un objetivo común: “mejorar la calidad de vida y las oportunidades laborales de los habitantes del medio rural”.

En total, en Castilla y León funcionan actualmente 334 centros asociados rurales, que junto con los Espacios CyL Digital en las capitales de provincia y la plataforma online de teleformación, configuran una red de referencia en la lucha contra la brecha digital.

Desde su creación en 2009, el programa CyL Digital ha permitido que más de 133.000 ciudadanos se registren en su red de formación, con más de 21.000 actividades presenciales y 3.000 online impartidas.

“El futuro digital de Castilla y León también se escribe en nuestros pueblos. Queremos que cada vecino, cada mujer, cada joven y cada mayor tengan las mismas oportunidades para desenvolverse en la sociedad digital”, señaló el viceconsejero.

El programa se complementa con cinco aulas móviles totalmente equipadas que recorren las nueve provincias.