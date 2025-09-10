Cosecha cerealista de "récord" en Castilla y León, con rendimientos medios de 4,6 toneladas por hectárea

Miércoles, 10 Septiembre 2025 15:24

El balance final de la cosecha de cereales de 2025 refleja una producción de 8,4 millones de toneladas con unos rendimientos medios históricos de 4.626 kilogramos por hectárea, según los datos hechos públicos hoy por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, en la clausura del congreso ‘El futuro del cereal’, celebrado en Magaz de Pisuerga, en Palencia.

González Corral ha señalado que los datos finales recogen una producción superior a la estimada inicialmente en julio (8,1 millones de toneladas), y esos 8,4 millones de toneladas suponen un 26 % más que el año anterior debido al aumento de los rendimientos y la superficie cultivada (1,82 millones de hectáreas).

“Si tomamos como referencia los últimos 15 años, con condiciones y requisitos de la PAC más similares a los actuales, estamos muy cerca del récord de producción alcanzado en 2020, que fue de 8,5 millones de toneladas, teniendo en cuenta además que ese año la superficie cultivada fue mayor”, ha afirmado.

Los rendimientos medios han sido de 4.626 kg/ha, un 13 % más que la campaña pasada y un 32 % por encima de la media de los últimos cinco años. “Unos rendimientos que pueden calificarse como excelentes”, ha matizado la consejera, ya que suponen el mejor rendimiento medio de los últimos 15 años por encima del año 2020, que fue de 4.523 kg/ha. Por cultivos, el rendimiento medio del trigo alcanza los 4.790 kg/ha y el de cebada 4.830 kg/ha.

La consejera se ha referido también a la situación de precios, con una evolución bajista “que unido al coste de los insumos compromete la rentabilidad de las explotaciones cerealistas”. González Corral ha recordado los planes de control que realiza la Consejería, la actividad inspectora sobre los operadores, así como el papel del defensor de la cadena y de organismos como la Junta de Arbitraje y Mediación.

Así, ha subrayado que las inversiones que impulsa la Junta en materia de concentraciones parcelarias, agricultura de precisión, digitalización o fomento del cooperativismo contribuyen a la eficiencia y a la reducción de los costes de producción.

También las investigaciones que realiza el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León persiguen la mejora del sector cerealista de Castilla y León. Este año, el Instituto ha contado con una financiación superior a los 600.000 euros para el desarrollo de actividades vinculadas al sector cerealista, en colaboración público-privada.

El Itacyl ha realizado más de 70 ensayos de valor agronómico de cereales y oleaginosas en 17 localidades, además de los ensayos en la finca experimental de Zamadueñas. “Estos trabajos, junto con las 10 jornadas de transferencia organizadas con empresas privadas y la participación de más de 2.000 agricultores, persiguen un objetivo claro, que los profesionales cuenten con las herramientas necesarias para mejorar sus producciones”, ha afirmado.

Defensa de la PAC

La consejera ha recordado también la posición conjunta alcanzada con las Organizaciones Profesionales Agrarias de Castilla y León en defensa de una PAC justa y equilibrada.

“Rechazamos la propuesta de la Comisión Europea para la nueva PAC post 27 porque supone un recorte inadmisible del presupuesto, diluye el carácter estratégico de la política agraria, relega la agricultura profesional y significa un retroceso en el desarrollo rural”, ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que la Junta y las OPAs exigen que se garantice la reciprocidad en las importaciones para competir en igualdad de condiciones y que se establezcan mecanismos legales que aseguren un precio justo para los productores. “Vamos a dar la batalla en defensa del campo y de nuestros agricultores para lograr la mejor PAC, con un presupuesto sólido y centrado en el agricultor profesional, que permita la incorporación de jóvenes y favorezca unos precios justos”, ha concluido.