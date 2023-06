La Fería de Teatro contempla 72 funciones

Viernes, 30 Junio 2023

Teatro Corsario inaugurará la Feria de Teatro con el estreno de "Retorno a Celama", el 22 de agosto y hasta el 26 del mismo mes, Ciudad Rodrigo acogerá setenta funciones de géneros diversos y para todos los públicos.

La novedad marcará un encuentro en el que se presentarán, por primera vez, más del 40 por ciento de las compañías procedentes de doce comunidades autónomas españolas y de Portugal, con especial atención a la realidad escénica de Castilla y León, representada por quince formaciones, más de un tercio de las seleccionadas.

La vigesimosexta Feria de Teatro de Castilla y León desplegará entre los días 22 y 26 de agosto un programa integrado por teatro clásico y contemporáneo, música, danza, títeres, circo o 'mapping', que recoge la variedad de lenguajes escénicos aportados por las cuarenta y cinco compañías seleccionadas, cuarenta y dos en la programación oficial y tres en las actividades complementarias.

Tras celebrar un cuarto de siglo de vida, el nuevo encuentro en Ciudad Rodrigo plasmará la realidad escénica peninsular, con especial énfasis en el territorio del noroeste, que acapara el 62 % de una programación con propuestas de Castilla y León, Extremadura, Galicia, Asturias y Portugal.

La Feria, presentada hoy por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, mantiene una línea de contenidos novedosos, con catorce estrenos absolutos y cinco más en castellano —el 42 por ciento del programa—, y la apertura a nuevos participantes: veintidós compañías, casi la mitad de las seleccionadas y en muchos casos emergentes, actuarán por primera vez en Ciudad Rodrigo; entre ellas, siete de Castilla y León. Nueve de cada diez espectáculos elegidos no se han representado todavía en la Comunidad.

Con el estreno absoluto de 'Regreso a Celama', de Teatro Corsario, se inaugurará la Feria de Teatro y la amplia representación de la escena castellana y leonesa, que supone más de un tercio de la programación. La veterana compañía vallisoletana dará a conocer en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal la nueva versión de su incursión en el territorio literario al que alude el título y que ya había explorado en 2004: el creado por el escritor Luis Mateo Díez, Premio Castilla y León de las Letras 2000 y Nacional de las Letras Españolas 2020, en novelas como 'La ruina del cielo'.

Además de Corsario, otras catorce compañías de Castilla y León comparten cartel con las de once comunidades autónomas españolas más y de Portugal, que copa la programación internacional con cinco formaciones.

De doce comunidades españolas y de Portugal

De las quince compañías de Castilla y León seleccionadas, siete participarán por primera vez en la cita: David Vento Dance Theater ('De neanderthal a sapiens'), Niñas Malditas ('Brillante, droga'), Brama Teatro ('Viudas alegres'), Ana I. Roncero ('La abeja de más'), Arvine Danza ('Mulier'), Imperfekta & Clau_topia ('Hacía la raíz') y Clara García Fraile ('Oficina de donaciones de historias de amor').

Rayuela Producciones ('La mujer helada'), Teatro de Poniente ('Enigma Shakespeare'), Baychimo Teatro ('El árbol rojo'), Teatro del Navegante ('Cuerda'), Es.Arte / Calema Prod / Territorio Violeta ('Qué mujer prodigio soy'), Colectivo Algazara ('Me lleva la corriente) y Alúa Teatro ('Los secretos de la piedra') completarán el recorrido por el panorama escénico autonómico, que plasma la irrupción de proyectos emergentes y un creciente interés por la danza.

Los espectáculos de Rayuela, Teatro de Poniente, Baychimo, Teatro del Navegante, David Vento Dance Theater, Niñas Malditas, Brama Teatro, Alúa Teatro y Corsario integran la relación de nueve estrenos castellanos y leoneses.

La especial atención a las artes escénicas del occidente peninsular acercará cinco propuestas de Extremadura: 'Tartufo', de Teatro de Papel; 'Swing and Show', de Teatrapo y Berzosax; 'Migas con J', de Libertad Pozo y Álvaro Murillo; el estreno de 'Cucko in Love', de Francis J. Quirós Producciones, y 'Drak Flama', de Teatrapo.

Desde Andalucía llegarán cuatro producciones más: 'Lía' (La Petite), 'El cielo de Sefarad' (Claroscuro Teatro), 'Rodeo' (La Banda de Otro) y 'Fake Reality' (estreno de Induotreatro); el mismo número que desde Madrid: 'Ñaque de amor y espadas' (Légolas Colectivo Escénico), 'El Marqués de las Navas' (Factoría Teatro), 'Quiero colapsar a tu lado' (La Rueda Teatro Social) y el estreno absoluto 'Ara' (Andrea Ríos).

Con tres montajes de otras tantas compañías estará representada la escena vasca: 'Ludi', de Teatro Paraíso; '¡Guapa!', estreno de El Mono Habitado, y 'Redada familiar', de Vaivén Teatro. 'Aquiles', de La Fam, y 'Hoy no estrenamos', de L'om Imprebís, conforman la aportación de Valencia a la Feria; y los estrenos 'Restos de un naufragio', de Viridiana Producciones, y 'Un día feliz', de Teatro Che y Moche, la de Aragón.

Galicia ('Gloria nacional', de Teatro do Noroeste), Baleares ('La maleta', de Minucia Teatre), Cataluña ('Mi pequeño universo', de Marcel Gros), Asturias ('Cuarteto', de Higiénico Papel Teatro) y Cantabria ('Cervantes encantado', de Ruido Interno), cierran la relación de territorios representados en el programa.

Los lazos hispanolusos propiciarán un año más el intercambio escénico, con toda la programación internacional reservada a espectáculos de Portugal. De este modo, participarán en la cita mirobrigense las producciones 'Julio César', de Companhia do Chapitô, 'Picupiu', de Passos e Compassos; 'Caballito de mar', de Teatro Do Invisivel; 'Ai de Mim, ai do Eu', de Troupe Fandanga / Circolando, y 'Nido', de la compañía Partículas Elementares (espectáculo galardonado con el premio del público a mejor espectáculo en la Feria Ibérica de Teatro de Fundâo). Este último trabajo se exhibirá dentro de las actividades complementarias en virtud de los acuerdos de colaboración con el único mercado portugués del sector, el de Fundâo, que posibilita igualmente que una compañía de la Comunidad, en este caso La Pequeña Victoria Cen, haya sido seleccionada para esa feria.

La línea de programación concede especial importancia al texto en castellano, pilar de treinta de los montajes elegidos (el resto son espectáculos de danza, circo o artes inmersivas), con versiones en esta lengua de cuatro producciones originalmente en portugués y una en catalán (la mencionada de Marcel Gros).

El público elegirá sus premios a los mejores espectáculos de sala, infantil y de calle al finalizar la Feria, que también acogerá la entrega de la duodécima convocatoria de los galardones Rosa María Cano, en recuerdo de la que fuera su directora y una de sus fundadoras. Además, la Diputación de Salamanca mantiene su Premio Provincia a Escena, por el que uno de los montajes para público infantil y familiar formará parte del ciclo homónimo.

Promoción de Ciudad Rodrigo y Siega Verde

Los escenarios de la XXVI Feria de Teatro de Castilla y León mostrarán la riqueza monumental de Ciudad Rodrigo. Plazas, patios de edificios históricos y la zona de las murallas enriquecerán las representaciones y trece trabajos de calle animarán un entorno declarado Conjunto Histórico Artístico.

A este propósito de difusión del patrimonio contribuirán montajes como el que la compañía de Castilla y León, David Vento Dance Theater, realizará en la fachada de la Catedral de Santa María un espectáculo nocturno y multidisciplinar titulado 'De neanderthal a sapiens', que mostrará en estreno absoluto, su fusión de danza, circo, 'mapping' y música en directo interpretada por Silberius de Ura y el organista de la propia seo, Manuel José Gutiérrez.

Si esa promoción de Ciudad Rodrigo y su comarca forma parte del ADN de la Feria desde sus inicios, en esta ocasión se pondrá de relieve también la importancia del vecino yacimiento rupestre de Siega Verde.

Así, una de las novedades de este año es la creación de un espacio de representación denominado Espacio Siega Verde, con la finalidad de resaltar y visibilizar la Estación Rupestre, declarada Patrimonio de la Humanidad en 2010. La Fundación Siega Verde se incorpora como entidad colaboradora, generando un nuevo escenario a lo largo de la Feria que promocionará el yacimiento arqueológico desde la perspectiva de las artes escénicas. La compañía emergente salmantina Alúa Teatro estrenará en él 'Los secretos de la piedra', un trabajo que combina la experiencia escénica y sensorial con la valorización del yacimiento y su difusión. Allí se desarrollarán pases diarios de 40 minutos.

Actividades complementarias

Al cartel se sumará el apartado de actividades complementarias, en el que destaca el programa de animación infantil Divierteatro, por el que pasan cada año más de dos mil niños como participantes en espacios creativos, juegos y actuaciones. De esta programación paralela formarán parte también, además de la propuesta portuguesa 'Nido', la instalación poética-sonora 'Oficina de donaciones de historias de amor', de la zamorana Clara García Fraile, y la exposición fotográfica 'Titiriteros', de la artista andaluza María José González de la Lastra.

La búsqueda de creación de nuevos públicos se reforzará un año más con actividades específicas como el Curso de Formación en Animación Teatral para Jóvenes, además del programa para los más pequeños Divierteatro.

Actividades profesionales

Como escaparate escénico, la Feria contribuye a que un 80 % de las compañías programadas cierren una media de ocho contrataciones en los cuatro meses siguientes a su celebración. Son cerca ya de 5.000 las entidades profesionales acreditadas (programadores, distribuidores, gestores culturales, compañías y medios de comunicación) en veinticinco años de historia; 270 acudieron el pasado año y desplazaron a Ciudad Rodrigo a más de 600 personas.

El alto grado de satisfacción de los participantes se refleja en el análisis de impacto de la XXV Feria de Teatro, con puntuaciones medias de un 8,6 entre las compañías, un 8,1 entre los vendedores y un 9,3 entre los compradores. El Observatorio de la Cultura sitúa la cita en su informe de 2023 como tercer evento cultural más importante de Castilla y León y entre los ocho festivales de teatro más destacados de España.

Entre las actividades paralelas destinadas al perfil profesional de las artes escénicas se encuentran presentaciones, encuentros de negocios, talleres, cafés-tertulia, jornadas de trabajo y reuniones técnicas.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte organiza la XXVI Feria de Teatro de Castilla y León con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Diputación Provincial de Salamanca y la entidad promotora y coordinadora de la cita (la Asociación Cultural Civitas), y cuenta con el apoyo del INAEM, la Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía, la Federación de Autónomos y Empresarios de la Comarca de Ciudad Rodrigo (AFECIR), COFAE y, este año por primera vez, de la Fundación Siega Verde.

