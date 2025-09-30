La deuda viva de la Junta supone el 4,25 por ciento del total de las comunidades

Martes, 30 Septiembre 2025 13:34

La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es reducida, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador. Al finalizar el primer semestre de 2025 suponía el 4,25 por ciento del total de las comunidades, contabilizado en 342.805 millones de euros.

Castilla y León acumulaba 14.558 millones de euros de pasivo a 30 de junio de 2025.

Esta cantidad representa el 18,8 % de su Producto Interior Bruto. Esta ratio se mantiene por debajo de la media autonómica (21 %), con un diferencial de 2,2 puntos porcentuales y supone una reducción interanual de una décima.

La adecuada gestión presupuestaria y financiera ha permitido controlar su nivel de deuda sin menoscabo de la calidad de los servicios públicos que presta, según ha resaltado la Junta en un comunicado.

En el cálculo del volumen de deuda autonómica el supervisor bancario incluye los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 198,5 millones de euros, así como el llamado ‘factoring sin recurso’ –créditos comerciales con la administración cedidos a entidades financieras–, que añade 128,6 millones de euros y también el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 235,4 millones de euros.

El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quiénes son los prestamistas, revela que al cierre del primer semestre de 2025, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública, que representan el 23,4 %, con 3.400 millones de euros.

La deuda con el Fondo de Facilidad Financiera es de 1.384,7 millones de euros –en concreto, el 9,5 %- correspondiente al préstamo concertado en 2020.

Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.542,1 millones de euros, un 10,6 % de la deuda de la Comunidad.

Por otro lado, el 96 por ciento del endeudamiento castellano y leonés estaba concentrado en la Administración General, frente al 4 por ciento de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.

Respecto al vencimiento, el 99 por ciento de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo frente al 1 por ciento a corto plazo, lo que minimiza los riesgos de refinanciación.

Asimismo, el 68,5 % está concertado a tipo de interés fijo y el 31,5 por ciento a interés variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del Euribor, y además, está suscrita en euros en su totalidad.

Este moderado nivel de endeudamiento es uno de los factores que la agencia Moody’s valora favorablemente en su análisis del perfil financiero de la Comunidad, además de la buena gestión presupuestaria y financiera, los déficits contenidos y su accesibilidad a los mercados, otorgándole de forma continuada la misma calificación financiera que el Reino de España.

Sin deuda de empresas públicas no sectorizadas

Asimismo, cabe señalar que el Banco de España, además, contabiliza en 4.104 millones de euros la deuda de aquellas empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional.

De este modo, teniendo en cuenta los datos de todo el sector público autonómico, la ratio media de endeudamiento con respecto a PIB se elevaría a 30 de junio de 2025 al 21,3 %, frente al 18,8 % de Castilla y León.

Finalmente, hay que indicar que Castilla y León cumplió en 2024 el objetivo de deuda pública al respetar los límites de endeudamiento fijados, tal y como ha puesto de manifiesto el Informe sobre el cumplimiento de las reglas fiscales publicado por el Ministerio de Hacienda.